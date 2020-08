Formula E, Berlino 2: da Costa fa tris e ipoteca il titolo

Attivando due volte nel finale l'Attack Mode, il pilota della DS Techeetah è riuscito a tenere a distanza la Nissan e.dams di Sebastien Buemi, tagliando il traguardo con 3 secondi di margine.

Un'ottima partenza di Nyck de Vries dalla quarta posizione ha permesso al pilota della Mercedes di tentare un sorpasso sulla Mahindra di Alex Lynn alla curva 1. Cosa che ha costretto anche Buemi a difendere la seconda posizione.

Questo ha permesso a da Costa di costruirsi subito un margine di 0"8 alla fine del primo giro. Gap che si è consolidato sul secondo nella prima parte di gara, visto che il portoghese aveva anche un 1% in più di batteria da utilizzare rispetto al rivale.

Al nono giro, Buemi ha utilizzato il suo primo attack mode, che però è stato neutralizzato dalla bandiera gialla sventolata per recuperare l'ala anteriore persa dalla BMW di Maximilian Gunther.

Tra le altre cose, due giri più tardi Sam Bird ha perso parte della sua carrozzeria, innescando una Full Course Yellow che di fatto si è portata via tutti i quattro minuti a potenza extra di Buemi.

Al 16esimo giro, una terza full course yellow è stata sventolata quando de Vries ha parcheggiato la sua Mercedes all'uscita della curva 1, finendo anche sotto investigazione per essere sceso ed aver iniziato a spingere la sua vettura fuori dalla pista.

Questo ha fatto precipitare Buemi a 2"1 da da Costa, a causa anche di un bloccaggio degli pneumatici di cui si è reso protagonista nel momento in cui era necessario rallentare.

Quando la gara è ripartita, da Costa era l'unico dei primi cinque piloti in campionato ad avere una posizione in zona punti ed ha quindi deciso di utilizzare la sua prima attack mode, seguita quasi subito dalla seconda, che in combinazione con il fanboost ed il giro più veloce gli hanno permesso di centrare la sua terza vittoria consecutiva con oltre 3" di margine.

A completare il podio c'è poi l'Audi di Lucas di Grassi, 5"1 più indietro rispetto al portacolori della Nissan e.Dams, seguita dalla Envision Virgin Racing di Robin Frijns.

Bella anche la rimonta dal 13esimo posto in griglia di Stoffel Vandoorne, coronata con uno splendido doppio sorpasso all'esterno della curva 6 ai danni di Bird e di Oliver Rowland. Alle spalle di questi due, Edoardo Mortara ha portato a punti la Venturi in ottava posizione, precedendo la Porsche di Andre Lotterer.

Deludente il decimo posto di Jean-Eric Vergne, che ha perso due posizioni rispetto alla griglia di partenza, patendo un po' l'usura delle gomme posteriori nel finale. Con il 12esimo posto della Jaguar di Mitch Evans ed il ritiro di Gunther, per da Costa sembra essere iniziato veramente il conto alla rovescia verso il titolo.