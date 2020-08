Formula E, Berlino 1: Gunther squalificato!

Arrivano brutte notizie per Maximilian Gunther. Il pilota del team BMW Andretti è stato squalificato dall'E-Prix di Berlino 1 per aver utilizzato più energia del consentito nel corso della prima delle 6 gare che la Formula E ha in programma nella capitale tedesca.

Gunther ha così perso l'ottava posizione nella classifica generale dell'evento ottenuta ieri, perdendo così tanti punti preziosi per la classifica generale piloti.

Gunther si è reso protagonista inoltre di due azioni di gara a dir poco sospette. La prima a inizio gara, quando ha urtato Robin Frijns facendolo finire contro le barriere.

Nella seconda parte di gara, invece, Gunther è entrato in contatto con un altro pretendente al titolo 2019/2020, il pilota della Jaguar Mitch Evans. L'ex pilota di Formula 2 è stato tamponato da Gunther, finendo in testacoda e perdendo l'opportunità di raccogliere punti.

Il contatto tra i due è ancora sotto osservazione da parte dei commissari, ma alla fine il pilota tedesco è stato squalificato per aver usato una quantità di energia oltre i limiti imposti dal regolamento.

Grazie alla squalifica di Gunther, Rene Rast è entrato in Top 10, portando così un punto all'Audi. Per Rast si tratta del primo punto in carriera nel campionato full electric a ruote scoperte.