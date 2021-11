Formula E | Arriva la serie Unplugged sulla stagione 2021

'Unplugged' sarà presentata in anteprima il 22 novembre ed è gratuita da guardare attraverso il canale YouTube del campionato, oltre alla piattaforma Facebook.

A differenza della sua controparte Netflix, 'Unplugged' è una produzione interna guidata da Aurora Media Worldwide, che fornisce la trasmissione in diretta delle gare di Formula E.

Il progetto è stato coordinato dal produttore esecutivo della società, Stan Stanworth, che in passato ha lavorato anche su Invictus Games e il Grande Fratello.

'Unplugged' suddividerà l'ultima stagione 2021, la più lunga fino ad oggi nei sette anni di storia della Formula E, in mezzi episodi che si concentrano su un team.

I piloti delle squadre e le figure chiave sono stati intervistati, con una troupe fissa nei box, mentre i giornalisti del paddock forniranno analisi e racconti.

Tutto questo sarà montato insieme a filmati di gara e dietro le quinte inediti, così come alcune comunicazioni radio.

Nonostante sia una produzione di Formula E, la serie sarà "onesta e senza filtri", studiata per non evitare i punti controversi della stagione 2021 - vale a dire la debacle di Valencia in termini di potenza delle auto e le polemica avute in pit-lane all'E-Prix Londra scatenato dalla strategia di Lucas di Grassi.

La data di pubblicazione è stata posticipata più volte in modo da non sovrapporsi con le gare finali della stagione, ma sarà comunque più azzeccata del lungometraggio "And We Go Green".

Diretto dal premio Oscar, Fisher Stevens e Malcolm Venville, e prodotto da Leonardo Di Caprio, il film era incentrato sulla stagione 2017-18 è andato in onda solo nel 2019, quando l'auto Gen1 era stata sostituita dalla Gen2 e alcuni piloti non facevano più parte del campionato.