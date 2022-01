Formula E | Annunciato il possibile sbarco in India nel 2022/2023

Lo stato di Telangana ha firmato una lettera d'intenti con la Formula E per portare il campionato full electric in India per la prima volta, con l'accordo formale che dovrebbe essere siglato invece entro 90 giorni.

La prima gara dovrebbe tenersi tra novembre 2022 e marzo 2023 in un circuito da 2,3 km che si affaccia sul lago Hussain Sagar a Hyderabad, una delle città più grandi del paese.

L'E-Prix dovrebbe essere parte della spinta dello stato di Telangana per posizionarsi come l'hub elettrico dell'India ed è supportato dal Gruppo Greenko, una società leader nel settore delle energie rinnovabili nel paese.

Sia il CEO della Formula E, Alberto Longo, che il responsabile dei tracciati della serie, Agus Zomeno, erano presenti questa mattina alla cerimonia ufficiale di Hyderabad, così come il team principal di Mahindra Racing, Dilbagh Gill.

"Stiamo solo annunciato Hyderabad come città candidata, ma è presto per dire che sarà ufficialmente nel calendario della Formula E", ha detto Longo.

"Speriamo che questo accada molto presto e che possiamo effettivamente goderci una gara in questa location nei mesi a venire. Speriamo di venire qui tra dicembre 2022 e marzo 2023", ha aggiunto.

Sia Mahindra Racing che gli organizzatori della serie hanno cercato a lungo di portare il campionato in India, il quarto mercato più grande per il settore dell'automobile. Tuttavia, gli sforzi precedenti sono tutti andati a vuoto.

In vista dell'inizio della stagione 7 della Formula E, quella 2021, Longo aveva detto che l'India è molto in alto nella lista dei paesi in cui vorrebbe portare la serie nei prossimi anni.

Se la gara dovesse andare avanti come previsto, sarebbe il primo evento FIA in India a distanza di circa una decina d'anni dal Gran Premio di Formula 1 del 2013.

Come detto, l'approdo in India dovrebbe anche coincidere con l'introduzione delle vetture Gen3, che saranno capaci di produrre potenze di 470 cavalli.

Alexander Sims, Mahindra Racing, Mahindra M7Electro Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images