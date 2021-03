Formula E: anche Porsche continua fino al 2026 con le nuove Gen3

La Porsche è il quarto team a confermare il suo impegno in Formula E fino al 2025-26 con le nuove monoposto Gen3.

La Casa tedesca si aggiunge a Mahindra, DS Automobiles e Nissan, che avevano già aderito ai nuovi regolamenti che entreranno in vigore dall'anno prossimo.

"Ci siamo iscritti nel 2019 ed era chiaro che volessimo continuare l'impegno in Formula E - ha dichiarato il Vice Presidente, Fritz Enzinger - Per noi è un impegno nelle competizioni che ci dà modo di sviluppare parti per le vetture del prodotto di serie puntando su sostenibilità ed efficienza".

"Nonostante la pandemia, siamo convinti e confermiamo di credere in tutto ciò. E' importante per noi che il DNA della Formula E resti intatto anche con le Gen3, vediamo un potenziale tecnologico pronto a passi avanti nel futuro".