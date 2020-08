Tempo di mercato, in Formula E. Dopo le ultime gare della stagione in quel di Berlino, si iniziano a vedere i primi cambi di casacca da parte dei piloti. Oggi tocca ad Alexander Sims che lascia la BMW Andretti per accasarsi in Mahindra, andando a sostituire Jerome d’Ambrosio.

Con il team bavarese, Sims ha conquistato una vittoria ed un podio in due stagioni, senza però riuscire ad avvicinare le prestazioni messe in mostra dal compagno di scuderia Maximilian Gunther. Lato BMW, non è ancora chiaro chi andrà a stringere tra le mani il volante lasciato libero da Sims, ma si attendono sviluppi nelle prossime ore.

“Sono lieto di diventare parte di Mahindra Racing e continuare la mia carriera in Formula E. Ho un’opportunità interessante per poter puntare a traguardi ambiziosi con il team. Voglio ringraziare BMW Andretti Motorsport per tutto il supporto che mi è stato dato nelle due stagioni precedenti e auguro loro il meglio per il futuro. Non vedo l’ora di continuare a crescere insieme a Mahindra”, commenta Sims, che con BMW ha portato avanti lo sviluppo del programma della M8 GTE.

Questo annuncio getta ombre sul futuro di Jerome d’Ambrosio, da sempre presente in Formula E sin dagli albori della categoria e ultimo vincitore di un ePrix per Mahindra in occasione della tappa marocchina del 2019.

“Voglio dare un caloroso benvenuto ad Alexander Sims da parte di tutto il team Mahindra. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con lui. Sappiamo di cos’è capace, è un ottimo pilota e sa lavorare bene con la squadra. Allo stesso tempo, voglio ringraziare Jerome per il lavoro svolgo con noi: abbiamo bei ricordi comuni, è un ragazzo dal talento cristallino e gli auguriamo il meglio per il suo futuro” commenta Dilibagh Gill, Team Principal Mahindra Racing.