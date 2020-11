Formula E: Abt non correrà nel 2021 dopo aver rifiutato un sedile

Daniel Abt è stato licenziato da Audi a metà stagione della Formula E per essere stato scoperto mentre faceva correre un pilota esperto di esport durante l’evento di giugno scorso della Formula E Race At Home Challenge. Il licenziamento ha segnato la fine di un periodo iniziato con quello che allora era il team Abt Schaeffler nella stagione inaugurale del campionato di Formula E 2014-2015 ed è poi proseguita quando Audi si è impegnata totalmente in vista della stagione 2017-2018.

Quando il pilota 27enne è stato licenziato, ha pubblicato un video su YouTube in cui affermava che la sostituzione al videogioco era uno scherzo ed avrebbe poi informato il pubblico che era stato proprio il sim racer professionista Lorenz Hoerzing ad aver preso il suo posto.

A seguito del suo licenziamento da Audi, il tedesco aveva ricevuto una seconda occasione con il team NIO 333 per le ultime sei gare della stagione a Berlino, dato che il pilota titolare Ma Qing Hua non era in grado di fare il viaggio in Germania a causa delle restrizioni sui viaggi dovute dal Covid.

Tuttavia, Abt non è stato inserito nella line-up di NIO per la stagione 2020-2021, che invece vede la presenza di Tom Blomqvist, ex pilota Andretti/Jaguar, insieme al confermato Oliver Turvey. In un video messaggio su YouTube, Abt ha confermato che non correrà in alcune categoria il prossimo anno e tutto lascia pensare ad un prematuro ritiro dal motorsport.

“Non sarò al sedile di alcuna macchina il prossimo anno – spiega Abt nel video – almeno non in una categoria ufficiale, in un’altra auto da corsa sicuramente. Ma va bene per me. Questo non dovrebbe essere un addio al motorsport o alle gare. Per me è il modo giusto. Sono molto motivato e particolarmente grato di essere riuscito a rialzarmi dopo questo momento difficile. Non lo si può fare da soli, ma con grandi persone intorno con un gran team, che mi hanno circondato in tutti questi anni nel motorsport”.

“Ho avuto un’offerta da un team per disputare la mia settima stagione in Formula E, ma personalmente ho deciso di non accettarla. Ho deciso di svolgere un altro compito per cui credo che mi divertirò molto, perché farò ancora parte della Formula E, ma non come pilota. Ci sarò per la SAT 1 che coprirà le gare da questa stagione in poi. Sarò un esperto televisivo e co-commentatore. È un grande compito per me”.

Abt ha avuto un incidente ad alta velocità durante le prove in Messico lo scorso febbraio e questo lo ha costretto a recarsi in ospedale per controlli precauzionali, ma è andato a disputare la gara lo stesso giorno. Il 27enne ha detto che il suo mondo è stato completamente spazzato via quando l'Audi ha annunciato la decisione di cacciarlo dal suo team di Formula E, lasciandolo in una situazione in cui non sapeva come continuare o cosa sarebbe successo dopo.

Abt ha detto: “È stato un anno folle per tutti, con tutto quello che sta succedendo in questo momento nel mondo. Per me in particolare è stato un anno molto intenso. All'inizio dell'anno ho avuto il peggior incidente della mia carriera, quando l'auto ha improvvisamente accelerato e mi ha scaraventato dritto contro il muro a 200 km/h. Anche tutto il resto non è andato bene. È stato un brutto anno. L'atmosfera non era granché. Poi è arrivato il lockdown e, con esso, lo scandalo della gara esport. Il mio mondo è stato completamente sconvolto da questo, devo dire”.

"È stato tutto così estremo, da questo 'mi sento bene e sono in una buona posizione' è crollato tutto a picco, più ripido di tutte le montagne russe su cui ero stato prima. Sono stato licenziato dall'Audi. Tutto quello che avevo cercato di costruire per 20 anni si era dissolto”.

Durante le sue sei stagioni in Formula E, Abt ha ottenuto due vittorie ed un quinto posto nella classifica generale come miglior risultato, nella stagione 2017/2018.