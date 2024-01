FE | Wehrlein, vittoria salva dopo una investigazione post-gara

Il tedesco è stato il dominatore della prima gara di Formula E della stagione, dopo aver conquistato la pole e aver condotto per la maggior parte dei 37 giri del circuito dell'Autodromo Hermanos Rodriguez.

Ma il pilota Porsche, insieme al campione in carica Jake Dennis, è stato messo sotto inchiesta prima della fine della gara per una "infrazione tecnica" legata alla conformità della mappa primaria omologata del pedale dell'acceleratore.

Quasi quattro ore dopo essere stati deferiti ai commissari sportivi, questi hanno deciso che non ci sarebbero state ulteriori azioni.

Nel documento dei commissari sportivi si legge: "Dopo intense indagini i commissari non sono riusciti a trovare una violazione dei regolamenti e una presunta violazione dell'articolo 3.2.1".

Photo by: Dom Romney / Motorsport Images Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3, Sebastien Buemi, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6, Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 6

Dopo la vittoria, ma prima della decisione dei commissari, Wehrlein ha dichiarato: "La gara non è stata facile, probabilmente è sembrata più semplice di quanto non fosse perché sono stato in testa per quasi tutto il tempo. Ma non potevo risparmiare molta energia, solo un po' per aumentare il distacco".

"Ho visto Buemi secondo commettere un errore che lo ha fatto uscire dalla scia e da quel momento in poi la gara è stata un po' più facile".

"In termini di passo è stato come un giro di qualifica, cercando di massimizzare le velocità in curva, ma credo che questa pista sia una di quelle in cui non è così facile sorpassare. Qualche possibilità c'è, ma si è più a tutto gas rispetto ad altri tracciati".

"Mi piace questo mix, perché su piste come Berlino o Portland, all'inizio della gara c'è un po' di confusione fino a quando il ritmo non si alza, quindi è anche positivo che abbiamo un paio di gare in cui le qualifiche contano davvero e si punta a partire tra i primi cinque".

Anche per Dennis è stato emesso un verdetto di "non luogo a procedere", il che significa che il britannico mantiene il suo nono posto dopo aver commesso un errore in qualifica che lo ha relegato al 14° posto in griglia.

Dennis, che corre per il team Andretti, cliente Porsche, non era a conoscenza dell'indagine subito dopo la gara.

Prima del verdetto, ha dichiarato: "È bello iniziare il campionato con un arrivo a punti. Siamo in classifica ma in questo momento prenderne 2, 1 o zero non fa differenza".