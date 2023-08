FE | Un solido finale di stagione per DS Penske

Nel motorsport, il denaro da solo non basta per vincere le gare. Ma nonostante il cost cap, i famosi limiti di budget imposti dalla FIA, alcuni team dispongono di risorse interne non contabilizzate. In Formula E, i due costruttori che dispongono di maggiori risorse sono Porsche e Jaguar. Hanno potuto approfondire la ricerca sul funzionamento delle loro monoposto elettriche e hanno beneficiato del feedback dei loro team clienti, Andretti Autosport per Porsche e Envision Racing per Jaguar.

Di fronte a questi eserciti di ingegneri e dati, i primi giorni della Gen3 hanno rappresentato una sfida per i team meno esperti. Più che mai, erano necessari una profonda conoscenza della disciplina e piloti di alto livello per formare una solida opposizione. Con Stoffel Vandoorne, campione del mondo 2021-2022, e Jean-Eric Vergne, campione delle stagioni 2017-208 e 2018-2019, DS Automobiles e il suo partner Penske Autosport erano l'unica squadra in grado di sfidare questo dominio.

Stoffel Vandoorne, DS Penske, DS E-Tense FE23 Foto di: DPPI

Il team di Formula E di maggior successo

DS Automobiles è il costruttore con il miglior record in Formula E. Dopo 105 partenze dall'inizio della stagione 2015-2016, quando il costruttore francese è entrato per la prima volta nel campionato, è l'unico ad aver vinto quattro titoli (due campionati piloti e due campionati costruttori), e ha accumulato un totale di 16 vittorie, 47 podi e 22 pole position.

Per questo finale di stagione, i risultati sono un po' al di sotto delle aspettative della squadra, ma Eugenio Franzetti, Direttore di DS Performance, preferisce ricordare i bei tempi.

"Siamo giunti alla fase finale di questa intensa Season 9, che è stata ricca di emozioni positive e di insegnamenti", ha dichiarato. "Mi fa piacere ricordare che siamo stati entusiasti della vittoria di JEV in India, della pole position di Stoffel a San Paolo e dei podi di Città del Capo e Berlino. Abbiamo lavorato duramente per questo, ma ora guardiamo già alla Season 10, che sarà ancora più forte e solida".

La Season 10 prenderà il via a Città del Messico il 13 gennaio 2024. Da qui ad allora, i team avranno tempo per ricaricare le batterie e mettere a punto le loro monoposto 2023-2024. I test congiunti sono previsti per ottobre sul circuito di Valencia, in Spagna, e Vandoorne e Vergne torneranno sulla griglia di partenza con i colori di DS Penske.

Jean-Eric Vergne, DS Penske, DS E-Tense FE23 Foto di: DPPI

Cifre chiave per DS Automobiles in Formula E

-105 gare

-4 titoli di campionato

-16 vittorie

-47 podi

-22 pole position