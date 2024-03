FE | Svelata la pista di Shanghai: sarà tra le più rapide del mondiale

Dopo averci pensato in passato come possibile alternativa alle tappe in città, vero focus della categoria elettrica, la Formula E quest'anno sbarca ufficialmente a Shanghai, in Cina. Non è la prima volta che la categoria elettrica fa tappa nel Paese asiatico, che in realtà ha ospitato anche la prima gara in assoluto della serie nel lontano 2015 sul circuito cittadino di Pechino.

Nel corso degli anni la sede è cambiata e l'ultima volta che la Formula E ha fatto visita in Cina è stata nel 2019, quando corse sul tracciato cittadino di Sanya, quantomeno prima che la pandemia costringesse l'intero mondo del motorsport a fermarsi. Dopo un lungo periodo di assenza dai calendari, la Cina è pronta a tornare a riabbracciare non solo la Formula 1, ma anche la Formula E, che condivideranno la medesima pista, ovvero Shanghai.

Se il layout del Gran Premio di Formula 1 rimarrà inalterato, il disegno per tracciato che ospiterà la serie elettrica è stato rivisto, seppur in maniera meno radicale di quanto ci si potesse attendere. I ventidue piloti, infatti, correranno su una variate del circuito West Long.

Il primo settore rimarrà sostanzialmente inalterato, con la caratteristica "chiocciola" disegnata dalla sequenza che va dalla prima alla quarta curva. Sarà una sfida interessante per la Formula E, che raramente affronta tratti così lunghi e con questi cambi di pendenza che mettono sotto stress le gomme. Allo stesso modo, rimane inalterato quello che sarà uno dei migliori punti di sorpasso dell'intero tracciato, ovvero la staccata in leggera discesa di curva sei. Non si andrà, quindi, a sfruttare la configurazione ridotta nella parte interna, ma si garantirà ai piloti una buona opportunità sia per provare un attacco che per ricaricare la batteria.

Mappa della pista di Shanghai Foto di: FIA Formula E

Ciò significa, inoltre, che anche il tratto successivo rimarrà inalterato. Tra le varie possibili configurazioni, infatti, vi era anche l'opportunità di saltare curva sei, optando per il percorso che taglia da curva quattro fino all'uscita di curva sette, con l'aggiunta di una chicane rapida. Invece, fino a curva nove, la Formula E seguirà il medesimo layout della Formula 1, percorrendo così la zona ad alta velocità dove emergerà in maniera più chiara la carenza di grip delle Gen 3. Le monoposto di nuova generazione, infatti, puntando più sull'efficienza che sul carico puro e, un po' come già visto ad esempio nell'ultima curva del tracciato del Messico, su questi tratti a lunga percorrenza i piloti dovranno realisticamente combattere con il sovrasterzo.

Tuttavia, da curva nove in poi la Formula E seguirà una strada totalmente differente: il tracciato andrà andrà a tagliare nella parte interna, con l'aggiunta di una chicane per ricaricare la batteria, prima di reimmettersi sull'allungo principale che riporta sul traguardo. Come prevedibile, la serie elettrica non affronterà il lungo rettilineo che caratterizza Shanghai, il quale chiaramente avrebbe un peso specifico fin troppo elevato sull'energia a disposizione dei piloti durante la gara, anche se spezzato da un lento cambio di direzione creato artificialmente.

Ciononostante, il tracciato di Shanghai sarà tra i più rapidi dell'interno mondiale, ben differente dagli altri circuiti cittadini che caratterizzano il mondiale. Probabilmente non si raggiungeranno le velocità di punta più alte dell'anno, dato che vi sono tracciati con rettilinei più estesi, come ad esempio Brasile, terza ePrix della stagione, ma sarà uno dei più rapidi e impegnativi dell'intero calendario.