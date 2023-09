FE | Sorpresa Maserati: ufficiale l'addio di Edoardo Mortara

Settimana di annunci per la Formula E. Dopo la conferma del ritorno di Norman Nato in Nissan a partire dalla prossima stagione, la categoria elettrica si è dovuta confrontare con un altro importante - quanto inatteso - annuncio.

Maserati ha infatti comunicato un cambio di line-up, confermando che Edoardo Mortara non farà parte della formazione per il prossimo campionato. Il pilota italo-svizzero si era infatti unito al team nel 2017, quando si chiamava ancora Venturi, dando il via una collaborazione durata ben sei anni, fino al passaggio sotto l’insegna Maserati: una partnership pilota-squadra tra le longeve e di maggior successo della serie, iniziata subito con un podio nel primo appuntamento a Hong Kong.

Insieme alla squadra monegasca, Mortara ha vinto sei gare, ottenendo anche tredici podi e due pole position, con un totale complessivo di 422 punti. Inoltre, nel 2021 e nel 2022 ha lottato attivamente per il titolo iridato, divenendo vice-campione del mondo durante la Season 7, con l’obiettivo mancato proprio nell’ultima tappa del campionato a seguito di un ritiro per un incidente alla partenza.

Edoardo Mortara, Maserati Racing, Maserati Tipo Folgore Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

La scelta di Maserati di confermare Mortara per la stagione del ritorno nelle corse derivava proprio dal suo buon rendimento nei due anni precedenti, conclusi rispettivamente al secondo e terzo posto della classifica. Tuttavia, il 2023 non ha rappresentato la miglior annata per il pilota italo-svizzero, iniziata purtroppo con due ritiri tra Messico e Arabia Saudita, rispettivamente per un testacoda contro le barriere e per una foratura. Al di là di qualche exploit, soprattutto in qualifica dove è riuscito a conquistare in diverse occasioni l’accesso agli scontri diretti, Mortara ha mostrato maggior fatica in gara, con un quarto posto a Roma come miglior risultato.

Un rendimento che non ha retto il passo di quello del suo compagno di squadra, Max Guenther, autore non solo del primo podio di Maserati, ma anche della prima vittoria dal ritorno del marchio del Tridente nelle corse grazie al successo ottenuto a Jakarta.

Un divorzio che, nonostante i risultati sottotono e le voci in merito a un possibile divorzio emersi nelle scorse settimane, è comunque giunto a sorpresa, dato che Mortara era l’unico dei due piloti ad aver firmato un contratto con la squadra monegasca valido per la prossima stagione, venendo tra l'altro riconfermato dai responsabili del team prima della conclusione del campionato. Al momento il team non ha ancora annunciato chi prenderà il suo posto per la prossima stagione.

Edoardo Mortara, Maserati Racing Photo by: Andreas Beil

“Gli ultimi sei anni della mia carriera sono stati un bel viaggio ed è stato un onore rappresentare la squadra in questo periodo. Dal 2017, abbiamo vissuto molte esperienze insieme, a volte come le montagne russe e, imparando dai momenti difficili che abbiamo affrontato, siamo cresciuti fino a diventare una squadra competitiva, in grado di lottare per le vittorie nelle gare e per i Campionati del Mondo. Sono orgoglioso del ruolo che ho avuto in tutto questo. Colgo l'occasione per ringraziare la squadra per la fiducia che mi ha accordato e per il suo sostegno, e auguro loro la migliore fortuna per il futuro", ha spiegato Mortara, il cui futuro in Formula E potrebbe essere legato alla ABT, alla ricerca di un pilota dopo l'addio di Robin Frijns in direzione Envision.

James Rossiter ha volute ringraziare il pilota per il suo contributo nelle sei stagioni vissute assieme al team: ‍"Vorremmo ringraziare Edo per i suoi sforzi e i suoi successi nelle ultime sei stagioni. La sua esperienza, le sue conoscenze e la sua competenza sono state fondamentali nel nostro percorso e nel nostro sviluppo come squadra. A livello personale, è stato un privilegio lavorare con lui e tutti noi gli auguriamo ogni successo per il futuro", ha spiegato il Team Principal.

"Maserati desidera ringraziare Edo per il suo contributo e per il suo costante impegno a favore della squadra durante tutta la Stagione 9. La sua resilienza ha aiutato il team a raggiungere il suo obiettivo. La sua capacità di recupero ha aiutato la squadra a ottenere risultati positivi e a contribuire all'esito della prima stagione del Tridente nella serie completamente elettrica; ha inoltre dimostrato la sua capacità di riprendersi dai momenti difficili. È un pilota di successo e per noi è stato un piacere e un onore per lui essere stato un portabandiera del Tridente in tutto il mondo. Gli auguriamo il meglio per la sua carriera agonistica", sono invece le parole di ‍Giovanni Sgro, responsabile di Maserati Corse.