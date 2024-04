FE | Slitta la ricarica rapida: non arriverà prima di fine stagione

Una delle grandi novità della Gen 3 avrebbe dovuto essere la ricarica rapida, ciò che ufficialmente era meglio conosciuto con il nome di Attack Charge, ed oggi è stata ancora una volta posticipata. Sulla carta, si sarebbe dovuto trattare di una sosta di circa 30 secondi, in cui sarebbe stata reimmessa nella vettura nuova energia, in modo da poter sfruttare la modalità da 350 kW, come avviene attualmente con l’Attack Mode.

Tuttavia, sin dall’inizio vi erano dubbi che questa nuova tecnologia potesse essere introdotta in tempi brevi. Inizialmente era stata posticipata alla Season 10, quella cominciata a inizio 2024, tanto che era stata anche testata in via ufficiale nei team nel corso dei test pre-campionato che si sono volti lo scorso ottobre a Valencia.

Ma prima dell’inizio della stagione era divenuto chiaro che il pit stop di ricarica rapida arrivata in tempo per la prima tappa del mondiale, continuando i test nella prima sessione di prove libere a Città del messico. La speranza era quella di far debuttare la ricarica rapida a Misano, ma con il passare delle settimane anche questo obiettivo è divenuto man mano irrealistico.

Dan Ticktum, ERT Formula E Team, ERT X24, in the pits Foto di: Malcolm Griffiths / Motorsport Images

Parlando proprio in occasione dell’ePrix di Misano, l'amministratore delegato della Formula E, Jeff Dodds, ha ammesso che è ormai improbabile che i pitstop per la ricarica rapida vengano introdotti prima della fine della stagione, lasciando però le porte aperte al prossimo anno, quando debutterà la Gen 3 Evo.

Non verranno effettuati altri test durante il weekend fino a nuovo avviso, in quanto si è compreso che la tecnologia non è ancora pronta, ma dietro le quinte continueranno le prove "private". "Allo stato attuale, la tecnologia non è abbastanza robusta da permetterci di usarla in gara", ha dichiarato il CEO della Formula E nella conferenza stampa a Misano.

"Non comprometteremo mai una gara inserendo una tecnologia che non è ancora pronta, ma stiamo cercando di superare i limiti della tecnologia di ricarica delle batterie. Non è una cosa semplice da fare. Non potrò mai scusarmi per il fatto che stiamo cercando di spingere i confini della tecnologia perché esistiamo per far progredire la tecnologia elettrica. Non è ancora pronta per il lancio, quindi non la sfrutteremo”.

Il CEO della Formula E ha confermato è che “abbastanza improbabile” che venga introdotta prima della fine della stagione, lasciando chiaramente la porta aperta al prossimo anno, quando debutterà la Gen intermedia, la Gen 3 EVO, la cui presentazione è attesa nelle prossime settimane: “Lanceremo la Gen3.5 per la prossima stagione, quindi forse avrebbe più senso lanciarla all'inizio del prossimo campionato”.

“Ma continueremo a testarla il più possibile e magari arriveremo a un punto in cui saremo pronti a introdurla entro la fine di questa stagione, ma non sarei sorpreso se non fosse così".