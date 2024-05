FE | Season 11: il via a dicembre, si valutano alternative a Misano

La decima stagione di Formula E non si è ancora conclusa, dato che mancano ancora tre tappe alla fine del campionato. Questo fine settimana la categoria elettrica farà tappa in Cina sul tracciato di Shanghai, a cui poi seguiranno a giungo la tappa di Portland e a luglio il gran finale a Londra, ancora una volta con un doppio appuntamento che potrebbe lasciare aperti i giochi fino all’ultima gara.

Tuttavia, dietro le quinte la Formula E sta già lavorando sulla definizione di quello che sarà il calendario della Season 11, con una prima bozza provvisoria che dovrebbe essere pubblicata, come da tradizione, in occasione dell’incontro World Motor Sport Council, con il prossimo meeting fissato per metà giugno.

Per quanto manchino ancora molto mesi all’inizio del prossimo mondiale, chiaramente la serie elettrica deve muoversi con largo anticipo per finalizzare gli accordi e gli slot all’interno del calendario per dare modo ai promoter di organizzare gli eventi cittadini. Ciò non toglie che, a dire il vero, nel corso degli anni il calendario della Formula E ha subito delle modifiche anche in corso d’opera, come accaduto quest’anno, con la tappa indiana di Hyderabad saltata poche settimane prima della gara a causa della decisione del nuovo governo locale di cancellare l’accordo pluriennale.

Jean-Eric Vergne, DS Penske, DS E-Tense FE23 Foto di: DPPI

Probabile inizio a dicembre, ma rimangono i dubbi

Andando a ritroso, la Formula E ha spesso iniziato la stagione nella seconda metà dell’anno, tanto che il primo campionato in assoluto nel 2014 scattò a settembre in Cina. Negli anni successivi la tendenza è stata quella di posticipare l’inizio del campionato, fino ad arrivare allo slot tra novembre e dicembre con differenti obiettivi. In primis l’idea è quella di massimizzare l’esposizione televisiva nel momento in cui altre categorie sono ferme per la sosta invernale, inserendo più eventi, ma dall’altra lo scopo è anche quello di ridurre gli scontri con altri campionati, in particolare il WEC, garantendo così maggior libertà ai piloti per gestire il doppio impegno.

Tuttavia, con il periodo COVID l’inizio del mondiale è slittato ulteriormente, come avvenuto quest’anno con la Season 10, che ha preso il via a metà gennaio in Messico. L’idea degli organizzatori per il prossimo campionato è quella di ritornare allo slot di dicembre, anche se la data non è stata ancora decisa, così come la località.

I possibili slot sono tre: 7, 14 e 21 dicembre. Quello più improbabile è il 14 dicembre, perché in quel giorno si terrà il gala della FIA in Africa, dove verranno premiati tutti i vincitori dei campionati gestiti dalla Federazione Internazionale. Al di là dell’aspetto regolamentare, per cui i piloti premiati devono essere obbligatoriamente presenti alla cerimonia se non per causa di forza maggiore, è difficile che la Formula E decida di arrivare allo scontro con l’organo di governo facendo scattare il campionato proprio nel giorno della cerimonia.

Formula E San Paolo Foto di: Alexander Trienitz

A quel punto rimarrebbero solo le date del 7 e il 21 dicembre, anche se non mancano i dubbi. Nello slot di inizio dicembre il rischio è quello di andare a scontrarsi con l’ultima tappa del mondiale di Formula 1 ad Abu Dhabi. Per quanto si tratterebbe del sabato, con orari televisivi differenti, il rischio che la F1 tolga la scena alla FE è concreto; inoltre, ciò vorrebbe dire anche avere almeno un mese di pausa tra la prima e la seconda tappa del campionato, visto che realisticamente si riprenderebbe a metà gennaio. Proprio per questo non è esclusa neanche la data del 21 dicembre, anche se sarebbe a ridosso delle festività.

Anche la località non è stata ancora decisa, anche se vi sono tre scenari sul tavolo. Quello più probabile è che venga spostata la tappa di San Paolo dallo slot di marzo a quello di dicembre, anche se le squadre non sono del tutto entusiaste, perché in quella fase dell’anno le temperature in Brasile sono ancora più elevate. Ciò metterebbe alla prova non solo il personale, ma anche le vetture, che mal sopportano le alte temperature per la gestione della batteria.

Tuttavia, l’altra opzione è che venga anticipata di qualche settimana la tappa di Città del Messico, anche perché organizzare l’evento sarebbe piuttosto semplice dato che si tratta di un circuito permanente. Più sullo sfondo è la possibilità che si aggiunga un’altra gara in Asia, di cui si vocifera da tempo per spingere la presenza del campionato in un continente dove il mondo delle vetture elettriche è in forte espansione.

Jean-Eric-Vergne, DS Penske, DS E-Tense FE23 Foto di: DPPI

Si cerca un’alternativa a Misano

Per quanto Misano abbia riscontrato nel complesso buoni numeri, con un totale di 25mila spettatori per entrambe le gare, che non si discostano molto da quelli registrati nell’ultimo appuntamento a Roma nel 2023 sotto il sole infuocato di luglio, chiaramente correre in città ha un significato particolare per la serie elettrica.

Misano è entrato in gioco proprio per sostituire Roma, uscito dal calendario della Formula E piuttosto tardi: diverse località si sono fatte avanti nei mesi che hanno seguito l’annuncio dell’addio della capitale italiana, tra cui anche Vallelunga, ma alla fine è stato l’autodromo romagnolo a prevalere. In quella fase dell’anno, per la serie elettrica Misano ha rappresentato una valida soluzione per coprire il buco lasciato da Roma facendo rimanere la Formula E in Italia, un mercato importante per la serie.

Tuttavia, per la Formula E rientrare in città è una delle priorità per promuovere il campionato, tanto che durante il fine settimana italiano anche le stesse scuderie hanno menzionato questo aspetto, pur sottolineando come l’appuntamento di Misano sia stato ben organizzato anche in termini di attività per i fan.

Sul tavolo c’è la possibilità che l’autodromo possa rimanere nel calendario con un accordo per il prossimo anno, specie se non si trovasse una soluzione alternativa, ma è chiaro che non rappresenta una soluzione accattivante nel medio-lungo termine. Per questo, dietro le quinte gli organizzatori stanno parlando anche con altre città, come sperano anche le squadre, per quanto riportare la FE stabilmente in Italia su un tracciato cittadino al momento non sembra semplice.

Antonio Felix da Costa, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3, Jean-Eric Vergne, DS Penske, DS E-Tense FE23 Foto di: Andreas Beil

I dubbi sulle tappe americane

La Formula E è alla ricerca di una certa stabilità nel calendario, perché nel recente passato alcune tappe del mondiale sono entrate e uscite nel giro di pochi anni, come l’India e il Sudafrica, con quest’ultima molto apprezzata dai piloti ma che ha dovuto lasciare il posto per motivazione economiche.

Tuttavia, ciò non vuol dire che la serie elettrica non sia alla ricerca di nuove località con cui espandere il calendario. Jakarta dovrebbe fare ritorno il prossimo anno dopo i problemi di concomitanza con le elezioni di quest’anno, anche perché la Formula E è molto interessata al mercato indonesiano e alle opportunità che il continente asiatico ha da offrire nel mondo elettrico.

La speranza è quella di aumentare anche la presenza negli Stati Uniti, con un appuntamento sulla costa est e uno sulla sponda opposta. Nel corso degli anni la Formula E ha corso in più occasioni a New York, anche con differenti tracciati, ma nella passata stagione ha lasciato il passo a Portland, tracciato usato in passato dall’Indycar che, per quanto abbia riscosso un buon successo, sia in termini di organizzazione che a livello di azione in pista, non rappresenta il target ideale per la categoria elettrica.

L’idea era quella di portare la Formula E a Los Angeles già dallo scorso campionato, ma alla fine gli organizzatori non hanno trovato un accordo con i promoter e non sembra essere in programma nemmeno per il prossimo anno. Portland potrebbe così rimanere per un altro anno per mantenere quantomeno una gara negli Stati Uniti, ma la vera ambizione è quella di riportare le monoposto elettriche nelle grandi città.