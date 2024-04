FE | Rookie test a Misano: in pista Shwartzman, Aitken e Maloney

La Formula E si avvicina all’unica tappa italiana della Season 10, ovvero l’ePrix a Misano, dove i team e i piloti dovranno affrontare un double header. Tuttavia, rispetto al programma tradizionale, il weekend a Misano vedrà una sessione aggiuntiva, la Free Practice 0, dedicata esclusivamente a dare l’opportunità ai piloti debuttanti di salire in macchina e girare con le vetture Gen 3.

La sessione di mezz’ora si svolgerà venerdì 12 aprile dalle 14:30 alle 15:00 e ogni squadra sarà chiamata a schierare un pilota che non ha mai preso parte a un ePrix di Formula E. La entry list è stata diffusa nella giornata di oggi e vede nomi di spicco, alcuni dei quali prenderanno poi parte anche al prossimo Rookie Test che si svolgerà a Berlino verso metà maggio dopo la corsa in Germania.

In casa Jaguar, attualmente in testa alla classifica riservata alle scuderie, schiererà Sheldon Van der Linde, mentre per il team clienti Envision sarà il turno di Jack Aitken, che in realtà ha già preso parte alle sessioni dedicate ai rookie sia lo scorso anno che nei test pre-campionato nella Season 10.

Jack Aitken, Envision Racing Foto di: Andreas Beil

Nomi particolarmente interessanti anche per Porsche. Il team ufficiale si affiderà a Matt Campbell, un giovane talento australiano che può esibire diversi successi in altre categorie, tra cui la 24h di Daytona, a cui quest’anno si aggiunge anche il podio nel round inaugurale della stagione in Qatar del campionato WEC. Per quanto riguarda, invece, la scuderia clienti Andretti, sarà Zane Maloney a scendere in pista a Misano sulla 99X Electric: come per altri, anche per il pilota delle Barbados non sarà la prima occasione al volante di una vettura della serie elettrica. Infatti, l’attuale leader della F2 ha già preso parte sia alle libere a Roma nel 2023 che ai Rookie Test di Berlino e Valencia.

Altro nome importante è quello di Robert Shwartzman, che tornerà in pista al volante della vettura di DS Penske per un’altra sessione di test. Anche per la riserva della Ferrari in F1 si tratta di un ritorno nella categoria elettrica, avendo partecipato agli ultimi due rookie test: sfortunatamente, tuttavia, a Valencia la batteria sulla sua vettura è rimasta danneggiata, costringendo Shwartzman a concludere in anticipo la sessione. Maserati, altro team che sfrutta il Powertrain di casa Stellantis, affiderà invece la sua Tipo Folgore a Yann Ehrlacher, che lo scorso anno aveva girato a Roma sempre con una monoposto Gen 3 ma per DS.

Tim Tramnitz scenderà in pista con ABT Cupra: il tedesco ha già effettuato un test per la scuderia nel 2023 lasciando una buona impressione, tanto da convincere il team a dargli un’altra chance. Tramnitz è membro del Red Bull Junior Team e gareggia in Formula 3 dopo aver corso negli ultimi due anni nella Formula Regional Europea. Sarà un nome sicuramente da tenere d’occhio, perché ABT dovrà sostituire Nico Mueller nel double header di Berlino, dato che lo svizzero sarà impossibilitato a prendere parte alla tappa tedesca della Formula E in quanto già impegnato in Belgio per la 6h di Spa del campionato WEC.

Zane Maloney, Andretti Global, Porsche 99X Electric Gen3 Foto di: Sam Bagnall / Motorsport Images

Per Mahindra, invece, al volante della M10Electro ci sarà Jordan King, pilota che nel corso degli anni è stato riserva per la scuderia indiana. In casa McLaren a scendere in pista sarà Taylor Barnard, altro pilota e giovane talento che attualmente corre nelle categorie propedeutiche che portano alla Formula 1: così come altri, anche il britannico ha preso parte ai test pre-stagionali di Valencia dedicati ai rookie.

Debutto assoluto, invece, per Caio Collett con la Nissan, da quest’anno riserva della scuderia e pilota attivo per lo sviluppo al simulatore. Infine, per ERT ci sarà Mikel Azcona, campione nel WTCR 2022.