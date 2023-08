FE | Nissan conferma Fenestraz e annuncia il ritorno di Rowland

Il team Nissan di Formula E ha annunciato questa mattina la propria line up piloti per la stagione 2024, ufficializzando i due nomi chiamati a dare la caccia ai titoli messi in palio tra qualche mese nella serie full electric a ruote scoperte della FIA.

Il team ha deciso di confermare Sacha Fenestraz dopo l'ottima stagione 2023 fatta da esordiente, ma soprattutto ha messo sotto contratto Oliver Rowland. Il pilota britannico torna così in Nissan dopo un paio di stagioni in cui ha corso con Mahindra.

Rowland ha corso con Nissan nelle stagioni 5, 6 e 7, ovvero dal 2018/2019 al 2020/2021, cogliendo 5 pole position, 5 podi e la vittoria all E-Prix di Berlino nel 2020, quando ancora il team giapponese correva assieme a e.dams.

"Sono davvero entusiasta, è una sorta di ritorno a casa per me, nel luogo in cui ho iniziato il mio viaggio in Formula E e dove ho avuto molto successo", ha dichiarato Rowland nel comunicato ufficiale diramato dal team Nissan.

"La squadra ha seguito un'ottima traiettoria nell'ultimo anno, con prestazioni sempre migliori. Sono sicuro che Sacha e io formeremo una coppia forte, ha dimostrato una velocità incredibile nella sua prima stagione. Non vedo l'ora di tornare al lavoro, pronto a partire e non vedo l'ora di vedere cosa riusciremo a fare come squadra".

Sacha Fenestraz, Nissan Formula E Team, Nissan e-4ORCE 04 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Fenestraz, che nella sua prima stagione in Formula E ha ottenuto la pole position e il giro più veloce all'E-Prix di Città del Capo e il giro più veloce all'E-Prix di Monaco, ha aggiunto: "Sono estremamente felice di continuare il mio viaggio con Nissan in Formula E. Affronterà questa stagione con un nuovo approccio, visto che sarà il mio secondo anno nel campionato. Quindi punteremo a partire subito con il piede giusto".

"Non vedo l'ora di costruire il nostro anno inaugurale insieme e di lottare per ottenere risultati positivi nel corso della stagione. Sono anche molto felice di dare il bentornato a Oli nel team. Conosce la maggior parte dell'equipaggio, quindi sono sicuro che si ambienterà molto rapidamente e che potremo lavorare bene insieme per aiutare la squadra a progredire. Non vedo l'ora di tornare presto in pista e spero in un altro grande anno insieme a Nissan!".

Tommaso Volpe, managing director e team principal di Nissan, ha dato il bentornato a Rowland e si è detto molto contento della conferma di Fenestraz: "Siamo davvero felici di dare il bentornato a Oliver. Conosciamo bene il suo talento e la sua esperienza e siamo sicuri che riuscirà a contribuire in maniera significativa ai successi del team. Completerà una coppia piloti molto forte che già vede la presenza di Sacha".

"A proposito di Sacha, ha già mostrato il suo talento sin dal primo giorno in cui è arrivato nel team. Ha mostrato di essere molto forte in qualifica e il suo grande potenziale è cresciuto, diventando uno dei piloti più interessanti del campionato. Lavoreremo forte in fabbrica e con i piloti per farli arrivare pronti nella prima uscita a Città del Messico".