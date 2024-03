FE | Nel 2024 anche i costruttori avranno una classifica dedicata

Sin dalla sua creazione, la Formula E ha sempre avuto solo due titoli, ovvero quello assegnato ai piloti e quello dedicato alle squadre, come avviene in Formula 1. Proprio come nella massima serie a ruote scoperte, anche la categoria elettrica consente ai team di condividere alcuni elementi della vettura, ma in Formula E questo aspetto assume un’importanza ancora più centrale, tanto da avere delle scuderie clienti.

Per quanto poi ogni team possa realizzare e lavorare in proprio determinati aspetti pur condividendo il medesimo materiale, come ad esempio il software che varia da squadra a squadra, di fatto alcuni team condividono il medesimo pacchetto.

Proprio per questo, a dieci anni dalla sua fondazione è stato deciso di aggiungere un nuovo premio alla categoria, introducendo una classifica dedicata ai soli costruttori. Il nuovo concetto prevede che in ogni gara vengano premiate le due vetture con il punteggio più alto di ciascun costruttore, con l'assegnazione dei punti in base all'attuale sistema utilizzato già per il mondiale piloti e per quello a squadre.

Antonio Felix da Costa, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3 Foto di: Alastair Staley / Motorsport Images

La vettura vincitrice, quindi, continuerà a conquistare 25 punti, la seconda 18, la terza 15 e così via fino ad arrivare alla decima monoposto, che guadagnerà un solo punto, ma per ogni costruttore conteranno solo le due vetture più rapide. Ciò vuol dire che, ad esempio, per quanto riguarda Porsche, che ha tra le proprie file sia il team ufficiale che Andretti, conteranno solamente le due vetture meglio piazzate delle quattro totali schierate in griglia ai fini della classifica.

Inoltre, verranno anche assegnati i punti per la pole position e per il giro più veloce. Attualmente sono sei i costruttori che partecipano alla Formula E, ovvero Electric Racing Technologies, Jaguar, Mahindra Racing, Nissan, Porsche e Stellantis, il che significa che due vetture non andranno a punti.

Parlando con alcuni media, tra cui Motorsport.com, prima della gara in Brasile, il cofondatore del campionato Alberto Longo ha confermato che si tratta di un premio che è stato discusso a lungo nel tentativo di rendere il campionato più attraente per i costruttori. In questo modo non verranno premiati solamente i team clienti, come successo lo scorso anno, quando Envision è stata in grado di battere il team ufficiale Jaguar nella classifica legata alle squadre, a patto ovviamente di trionfare nella classifica riservata ai costruttori.

"Dobbiamo continuare ad attirare diversi costruttori, quindi abbiamo discusso con la FIA per avere diversi campionati all'interno del campionato. Abbiamo deciso che l'opzione migliore fosse quella di un lancio più soft durante questa stagione, per poi diventare un campionato mondiale FIA a partire dall'undicesima stagione. Quindi, in pratica, quello che vogliamo fare è un piccolo test da qui alla fine della stagione".

Robin Frijns, Envision Racing, Nick Cassidy, Jaguar TCS Racing Foto di: Sam Bagnall / Motorsport Images

Il Trofeo Costruttori sarà retrodatato per includere le tre gare iniziali di questa stagione, che comprendevano Città del Messico e un doppio appuntamento a Diriyah, con Jaguar che passa ora in testa alla classifica.

I premi includono un trofeo unico che sarà assegnato alla fine della stagione durante la cerimonia di premiazione della Formula E. Mentre il costruttore vincitore di riceverà un badge da esporre su caschi, auto e abbigliamento del team nella stagione successiva.

Alla domanda sul perché il concetto sia stato introdotto durante la stagione e non prima del suo inizio, l'amministratore delegato di Formula E Jeff Dodds ha spiegato che il lancio era inizialmente previsto per il prossimo campionato, ma è poi stato anticipato a quest’anno: "Il bello di essere noi è che siamo molto flessibili, siamo molto agili e siamo effettivamente una serie in erba in termini di motorsport [avendo compiuto 10 anni solo in questa stagione].

"Avremmo potuto aspettare fino alla prossima stagione e fare un lancio in grande stile, ma d'altra parte abbiamo pensato che abbiamo ancora 13 gare da disputare, perché non svilupparlo anche se non è perfetto. Dobbiamo retrodatarlo all'inizio, perché dovremmo aspettare? Perché non creare qualcosa, creare un po' di emozione in più?".