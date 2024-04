FE | Misano 2: trionfa Wehrlein sfruttando il ritiro di Rowland

Se la gara del sabato era stata all’insegna dell’efficienza, con continui scambi di posizione e un gruppo compatto che si era aperto solo a tre giri dalla bandiera a scacchi, la corsa di oggi è stata meno estrema in termini avvicendamenti in testa, ma ha regalato sorprese fino all’ultimo secondo.

Nel bene e nel male questo è stato un weekend targato Porsche: dopo la vittoria di ieri, poi strappata a causa di un’infrazione tecnica legata alla molla che gestisce il pedale dell’acceleratore, oggi il marchio tedesco ha replicato. Tuttavia, se sabato era stato Antonio Felix da Costa a imporsi, oggi è stato Pascal Wehrlein a centrare il successo, lanciando un segnale importante anche in chiave campionato dopo lo zero della prima gara a seguito di un contatto.

Il tedesco ha condotto una gara intelligente, rimanendo nel gruppo di testa per l’intera prima parte della corsa, la più movimentata con vari scambi di posizioni e diversi incidenti che ha costretto più piloti sia a rientrare ai box oppure a fermarsi a bordo pista con danni all’ala anteriore o alle sospensioni. Se nella giornata di ieri lo strappo era arrivato a tre giri dalla fine, quest’oggi il gruppo ha iniziato ad aprirsi già con una decina di tornate di anticipo rispetto alla bandiera a scacchi, con Oliver Rowland e lo stesso Pascal Wehrlein che hanno iniziato ad allungare sugli inseguitori.

Oliver Rowland, Nissan Formula E Team, Nissan e-4ORCE 04 Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

Nonostante potesse contare sul 2% di energia in meno rispetto al tedesco, il britannico della Nissan ha continuato a spingere riprendendo la testa della corsa a circa cinque giri dal termine. Data la differenza di energia residua, era chiaro che Rowland avrebbe avuto qualche difficoltà nel contenere Wehrlein nel finale e, infatti, le sue speranze si sono spente a un giro dal termine, quando è stato costretto a fermare la sua vettura a bordo pista essendo ormai rimasto senza energia.

Chiaramente grande la delusione del box Nissan che, parlando subito dopo la gara, ha dichiarato di non avere ancora un’idea chiara di quale sia il motivo per cui il britannico sia rimasto a secco. Il sospetto è che vi sia stato qualche errore nella gestione o nella preparazione del software dopo la revisione della distanza accorciata per la gara di oggi, ma analisi più approfondite verranno svolte una volta che l’auto sarà tornata ai box per scaricare la telemetria e i dati accumulati. Si interrompe così la striscia positiva di quattro gare a podio consecutive per Rowland e Nissan.

Ad approfittarne è stato proprio Wehrlein che, con una percentuale di energia superiore, ha solo dovuto portare la sua Porsche in prima posizione sotto la bandiera a scacchi al termine di una gara gestita con grande intelligenza, nonostante il duello con Rowland. Il tedesco ha preceduto di circa due secondi uno dei suoi grandi rivali per la lotta al titolo, Jake Dennis, il quale ha rimontato dalla nona fino alla seconda posizione.

Nico Muller, ABT CUPRA Formula E Team, M9Electro, Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3, Nick Cassidy, Jaguar TCS Racing, Jaguar I-TYPE 6, Oliver Rowland, Nissan Formula E Team, Nissan e-4ORCE 04, Jake Hughes, McLaren, e-4ORCE 04, the rest of the field Foto di: Sam Bagnall / Motorsport Images

Sul podio anche Nick Cassidy, il quale in volata ha battuto Nico Mueller per soli 50 millesimi. Il podio si compone quindi di tre dei grandi favoriti per il campionato, davanti alla ABT Cupra dello svizzero, rimasta a lungo nella top 3, prendendo anche il comando della corsa in alcuni momenti: per il team tedesco si tratta comunque di un ottimo risultato, anche in ottica classifica squadre, in cui è riuscito a gestire nei momenti critici l’energia nonostante il Powertrain Mahindra sia indietro in termini di efficienza.

Quinta posizione per il poleman di giornata, Jake Hughes, il quale ha preceduto la Nissan di Sacha Fenestraz, a dimostrazione della competitività del pacchetto giapponese al di là del ritiro di Rowland, chiaramente legato a un’errata gestione dell’energia. Altro settimo posto per Sergio Sette Camara, come nella giornata di ieri: la speranza è che, però, a differenza della gara del sabato, questa volta il brasiliano possa conservare la sua posizione, dato che ieri era stato squalificato per avere usato una potenza superiore al consentito.

Chiudono la top ten Jean-Eric Vergne con la prima DS, Max Gunther e Jehan Daruvala, portando così due Maserati in zona punti. Fuori dai primi dieci Sam Bird e Lucas di Grassi, davanti alla Mahindra di Edoardo Mortara, la ERT di Dan Ticktum e l’altra vettura indiana di De Vries.

Giornata più sfortunata per Nato, Da Costa, Evans, Vandoorne e Buemi, tutti protagonisti di alcuni contatti che li hanno costretti a ritornare ai box per sostituire l’ala accusando così un gap importante dagli avversari oppure a fermarsi direttamente in pista come il neozelandese della Jaguar.