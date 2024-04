FE | Misano 2: Hughes porta la McLaren in pole, Vergne secondo

La seconda pole position del fine settimana di Misano questa volta è color papaya, grazie al miglior giro registrato da Jake Hughes in finale contro Jean-Eric Vergne. Il britannico della McLaren ha infatti chiuso in 1:16.538, battendo il portacolori della DS per circa due decimi e mezzo: per Vergne, esattamente come ieri, quello in qualifica è stato un percorso perfetto eccezion fatta per la finale, aggiudicandosi così due secondi posti tra sabato e domenica. Il francese, particolarmente competitivo per tutto il fine settimana, si è detto comunque soddisfatto della sua performance, dato che gli consentirà di restare nel gruppo di testa.

Ora la sfida si sposta al pomeriggio, quando i piloti scenderanno in pista per la gara: oggi ci saranno due giri in meno rispetto alla prima corsa del weekend, cosa che si rifletterà con una corsa meno caotica, ma i piloti saranno comunque costretti a gestire la batteria, per cui non deve sorprende se ci saranno più cambi di leadership.

Come nella giornata di ieri, grande prestazione per Nico Mueller, che è riuscito a portare la sua ABT Cupra in quarta posizione, per quanto vi sia del rammarico, perché nel corso del suo giro il pilota svizzero ha accusato dei tagli di potenza che non gli hanno permesso di lottare ad armi pare con Vergne. Non è un caso, infatti, che Mueller abbia chiuso il suo con un distacco di un secondo dal francese della DS. Ad affiancarlo ci sarà Pascal Wehrlein, con una Porsche che conferma una buona costanza in qualifica grazie ai progressi compiuti durante l’inverno.

Jean-Eric Vergne, DS Penske, DS E-Tense FE23 Foto di: Andreas Beil

Partirà dalla quarta fila Robin Frijns, battuto da Nico Mueller nel primo dei quarti di finale per sette decimi, con un chiaro errore da parte del pilota olandese. Eliminato nella prima fase dei duelli anche Nick Cassidy con la Jaguar, il cui tempo è stato cancellato per aver superato i limiti della pista, consegnando di fatto il passaggio del turno a Vergne: il neozelandese partirà quindi dall’ottavo posto sulla griglia di partenza.

Escluso ai quarti anche Sam Bird, che però partirà quinto: al di là della pole, la McLaren si può quindi ritenere complessivamente soddisfatta: come ieri, la scuderia britannica è riuscita a portare entrambe le monoposto in top ten, anche se ieri Hughes era stato squalificato per un’infrazione tecnica legata all’estintore. Sarà una gara tattica anche per Stoffel Vandorone, sesto sullo schieramento, battuto da Jake Hughes nel quarto di finale: la posizione sulla griglia è migliore rispetto a quella di ieri, lasciando la porta aperta a una corsa estremamente interessante, in particolare in un weekend in cui DS si è sempre dimostrata competitiva.

Come ieri, anche nella seconda qualifica del weekend il gruppo A ha regalato una classifica compatta, dato che i primi otto hanno chiuso nello spazio di soli due decimi. Dopo l’eliminazione del sabato, Nick Cassidy è riuscito a riscattarsi chiudendo in testa la prima manche davanti a Robin Frijns, Nico Mueller e Jean-Eric Vergne. Per ABT Cupra si tratta di un altro ottimo risultato in qualifica, con lo svizzero che è riuscito a bissare l’ingresso ai duelli della giornata di ieri, dimostrando che in qualifica il team se la può giocare con i rivali nonostante un Powertrain deficitario rispetto ai rivali.

Nico Muller, ABT CUPRA Formula E Team, M9Electro Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

Primo degli eliminati colui che ha ereditato la vittoria di tappa al sabato, Oliver Rowland, quinto nel gruppo A, ma a soli 44 millesimi da JEV. Fuori anche Max Gunther, il quale partirà quindi dalla sesta fila, accanto a Sergio Sette Camara. Più staccato Lucas di Grassi con la seconda ABT Cupra: così per altri, anche nel caso del brasiliano la qualificazione al turno successivo non è arrivata per pochi centesimi, dato che sotto la bandiera a scacchi il distacco dall’ultima posizione per accedere ai duelli è stato di soli 63 millesimi. Ottavo Norman Nato, che quindi prenderà il via dall’ottava fila: il francese prenderà il via davanti a Dan Ticktum, Nick de Vries e il vincitore di ieri, Antonio Felix da Costa, a cui è stato cancellato il tempo, cosa che lo costringerà a prendere il via dal fondo.

Anche il gruppo B è stato particolarmente combattuto, con il distacco tra l’ultima posizione valida per l’accesso ai duelli, occupata da un ottimo Stoffel Vandoorne, e il primo eliminato, Jake Dennis, di soli 21 millesimi. Tuttavia, la sorpresa è l’esclusione di Mitch Evans, ieri in pole, a dimostrazione che in Formula E tutto può cambiare da un giorno all’altro.

Delusione per Sergio Sette Camara, che inizialmente aveva segnato un tempo valido per passare ai duelli, quantomeno prima di essere sopravanzato proprio da Vandoorne e da Dennis. Eliminati anche Sacha Fenestraz, in quella che si è rivelata una qualifica molto difficile per la Nissan dopo la vittoria di ieri, oltre a Sebastien Buemi, Edoardo Mortara e Jehan Daruvalata, con quest’ultimo che chiudere il gruppo con la seconda Maserati.