FE | Maserati: Daruvala affiancherà Gunther nel 2024

Dopo l’annuncio nelle scorse ore da parte di Mahindra della propria formazione per la stagione 2024, anche Maserati ha svelato ufficialmente quale sarà la line-up per il prossimo campionato. Accanto al confermato Max Gunther, il quale ha rinnovato il proprio accordo con il marchio del Tridente, ci sarà Jehan Daruvala, che avrà così l’opportunità di fare il proprio debutto in Formula E.

Tuttavia, per il pilota indiano non si tratta di una prima assoluta, dato che nel corso degli ultimi anni ha ricoperto il ruolo di riserva ufficiale e pilota del simulatore in casa Mahindra. Inoltre, Daruvala ha già avuto modo di provare una vettura della Gen 3, avendo ai test per esordienti di Berlino e alla sessione di prove per i rookie a Roma.

Accantono alla sua esperienza da test nella categoria elettrica, Daruvala ha trascorso quattro stagioni in Formula 2, l'ultima delle quali con MP Motorsport, ottenendo quattro vittorie. Il pilota indiano prenderà il sedile lasciato libero da Edoardo Mortara, il quale si accaserà in Mahindra accanto a Nyck de Vries.

Prima di approdare in Maserati, Jehan Daruvala ha ricoperto il ruolo di riserva in Mahindra Photo by: Mahindra Racing

"Ho sempre desiderato scendere in pista come pilota. Non vuoi stare in disparte, vuoi essere in macchina e guidare davvero", ha detto il ventiquattrenne riferendosi al suo ruolo di collaudatore e al simulatore, che lo ha visto in azione più in fabbrica che in pista, seppur ritenga di aver imparato molto data la complessità della serie elettrica.

“La Formula E è molto diversa da ciò che ho fatto in passato in tutte le altre formule propedeutiche, quindi avevo molto da imparare. Quindi, in realtà, stare in disparte per una stagione [come pilota di riserva] credo sia stato molto positivo. Ho imparato molto dietro le quinte”, ha spiegato Daruvala.

“Credo che tutti pensassero che, essendo la riserva di Mahindra, sarei andato lì, ma io sono sempre stato un pilota che ha voluto il meglio per sé. I miei manager vogliono il meglio per me e abbiamo avuto questa opportunità grazie a Maserati. È stata un'opportunità enorme per me, è un marchio enorme. C'è un grande patrimonio e non vedo l'ora di rappresentare il Tridente".

Il pilota indiano andrà quindi ad affiancare Gunther, con il ventiseienne pilota tedesco che rimarrà in Maserati MSG per una seconda stagione. Nel suo primo anno con i colori del Tridente, Gunther ha chiuso al settimo posto della classifica piloti con una vittoria e tre podi: l’aspetto più importante, tuttavia, è la crescita mostrata nel corso della mondiale, non solo a livello di squadra, ma anche sul piano personale, il che lo ha portato a essere il pilota di riferimento in Maserati su cui continuare a puntare per il futuro.

Maximilian Gunther, Maserati Racing, Maserati Tipo Folgore Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

"Sono molto orgoglioso del modo in cui abbiamo cambiato la nostra prima stagione a metà strada e dei risultati ottenuti nella seconda metà", ha dichiarato Gunther riferendosi a come il marchio del Tridente sia stato in grado di svoltare la propria stagione del debutto in Formula E dopo un inizio complesso, tanto da arrivare a giocarsi le posizioni di vertice con più costanza.

"Siamo stati sempre molto forti, competitivi e in continuo miglioramento. Credo che con questo passo che abbiamo, sia dal punto di vista tecnico che come squadra, come gruppo di persone, penso che abbiamo una grande base per fare molto di più".

Con l'annuncio da parte di Maserati ora sono solo due i team di Formula E che non hanno ancora confermato la loro formazione per la stagione 2023-2024, ovvero DS Penske, da cui ci attende presto un annuncio, e ABT. I test prestagionali a Valencia prenderanno il via il 23 ottobre.