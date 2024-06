FE | Lola conferma l'impegno nella Gen 4, rimane il dubbio Yamaha

Nissan, Jaguar, Porsche e Lola. Dopo i tre grandi marchi che già attualmente partecipano al campionato di Formula E, anche il costruttore britannico ha confermato ufficialmente il proprio impegno per l’era Gen 4 della categoria elettrica firmando un accordo valido fino al 2030.

L'iconica azienda britannica, dopo un passaggio di proprietà e un lungo periodo di rinnovamento interno per ridare nuova linfa al progetto, aveva annunciato lo scorso marzo la propria intenzione di prendere parte al campionato di Formula E a partire dalla stagione 2024/5, ovvero con il debutto della Gen 3.5.

Per Lola l’ingresso nella massima serie elettrica rappresenta l’opportunità di approcciarsi nuovamente al mondo del motorsport ma con un impegno differente. In primo luogo, come nel caso di ERT, la FE dà la chance di lavorare su nuove tecnologie, software e strumenti che si possono poi rivendere sul mercato: al di là della promozione sui campi di gara, la serie offre il presto per sviluppare competenze utili nel mondo dell'automobile elettrica. A ciò si aggiunge un secondo aspetto, ovvero che Lola aveva anche comunicato che sarebbe entrata nella serie con il supporto di Yamaha, un costruttore globale che aveva così confermato la propria intenzione di tornare nel motorsport a quattro ruote dopo quasi vent’anni di assenza.

Lola Yamaha Formula E Foto di: Lola

Una collaborazione che, al momento, è valida solo per i prossimi due anni, ovvero il ciclo della Gen 3 Evo, perché Yamaha non ha confermato ancora la propria presenza per la Gen 4. Ciò che è certo al momento è solo che Lola e Yamaha inizieranno i test in pista con il nuovo propulsore proprio nel mese di giugno assieme ad Abt Cupra, la squadra che monterà i Powertrain della casa britannica quantomeno per i prossimi due anni. Chiaramente, dietro le quinte Lola e Yamaha hanno svolto numerosi test al banco, ma mai in pista, al contrario degli attuali costruttori che hanno iniziato a provare il nuovo Powertrain sui tracciati già da marzo raccogliendo così preziose informazioni.

La decisione di aderire alla Gen 4 da parte di Lola rappresenta comunque un chiaro segnale verso questa categoria e le opportunità che può offrire: "Siamo entusiasti di confermare il nostro impegno nella Gen4", ha dichiarato il presidente di Lola Cars, Till Bechtolsheimer.

“La Formula E è una piattaforma ideale per lo sviluppo di motopropulsori e software che possiamo utilizzare per applicazioni motoristiche e automobilistiche più ampie. Riteniamo che l'opportunità di innovazione in questa serie non potrà che aumentare con lo sviluppo delle prestazioni delle vetture e della tecnologia, dando maggiore spazio allo sviluppo di tecnologie innovative negli sport motoristici globali e nel più ampio settore dei trasporti a zero emissioni".

Conferenza stampa Yamaha Lola FormulaE Foto di: Motorsport.com / Japan

La figura chiave di questo progetto è quella di Mark Preston, che si è unito al progetto come direttore dopo essere stato il Team Principal di Techeetah, squadra che nel suo percorso in Formula E ha conquistato tre titoli piloti, ovvero due Jean-Eric Vergne e uno Antonio Felix da Costa tra il 2017 e il 2020. Il marchio britannico ha quindi scelto una persona di spessore e con grande esperienza nella categoria per indirizzare il progetto.

"Con il loro storico ritorno al motorsport di alto livello per la Season 11 del prossimo anno, siamo lieti che anche Lola Cars si impegni anche nell'era GEN4, confermando la sua presenza sulla griglia di partenza della Formula E almeno fino al 2030", ha dichiarato il CEO della Formula E, Jeff Dodds.

La loro fiducia nella nostra serie per la loro avventura nell'elettrificazione e nell'innovazione testimonia la nostra capacità di attrarre i più grandi nomi del motorsport, nonché la nostra ambizione comune di continuare a far crescere questo campionato".

"È un grande privilegio per noi e non vediamo l'ora di vedere cosa riusciranno a fare l'anno prossimo, quando il famoso marchio Lola scenderà in pista per la prima volta", ha aggiunto Dodds.