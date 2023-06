FE | Le speranze di DS Penske a Portland

Come già avvenuto in tre occasioni dall'inizio della stagione, i piloti delle monoposto elettriche del campionato mondiale di Formula E correranno su un nuovo tracciato. È anche la prima volta che la serie visita il nord-ovest degli Stati Uniti e la città di Portland, nell'Oregon, non è stata scelta a caso. È spesso additata come esempio per la sua politica di tutela dell'ambiente, valori che anche la Formula E cerca di trasmettere.

Il tracciato Portland International Raceway non è una novità assoluta, in quanto è un circuito permanente utilizzato da molte serie americane, tra cui la IndyCar. La Formula E aveva già riprodotto il modello "Indy-FE" a Long Beach in California durante le stagioni 2014-2015 e 2015-2016, prima di abbandonare la East Coast in favore di New York City. Il circuito di Portland è lungo 3,190 km con 12 curve ed è complessivamente veloce, con due sezioni di frenata molto dure e una sezione più lenta in cui è necessario essere agili. L'ultimo aggiornamento risale alla fine degli anni 2000, ma la pista è ampia e l'asfalto è in buone condizioni. Leggermente ondulato e circondato dal verde, darà un'immagine diversa della Formula E, che è più adatta a un ambiente urbano.

Meccanica di Stoffel Vandoorne, DS Penske Foto di: DPPI

DS Penske, Porsche e Jaguar a pari merito

Tra le squadre che hanno ottenuto il maggior numero di punti sui nuovi circuiti quest'anno c'è il team franco-americano DS Penske, con 75 punti raccolti tra Hyderabad, Città del Capo e San Paolo. La Porsche è molto vicina con 70 punti, mentre l'Envision Racing, motorizzato Jaguar, ha ottenuto 62 punti su questi tre nuovi circuiti. Di fatto, sono questi tre team a guidare il campionato costruttori, davanti al team ufficiale Jaguar e ad Avalanche Andretti (team clienti Porsche), con DS Penske a completare la top five.

Due settimane dopo la 24 Ore di Le Mans con la Peugeot, Jean-Eric Vergne vorrà segnare punti importanti per mantenere il suo status di contendente al titolo in vista delle due gare di Roma, dove ha spesso ottenuto buoni risultati. A cinque gare dalla fine della nona stagione, il francese è quinto in classifica, a soli 12 punti da Mitch Evans (Jaguar), quarto, mentre il leader (Pascal Wehrlein) ha 37 lunghezze di vantaggio.

Jean-Eric-Vergne, DS Penske Foto di: DPPI

Se si considera che una singola gara può far guadagnare fino a 29 punti (25 per il primo posto, tre per la pole position e uno per il giro più veloce in gara), tutto è ancora possibile per molti dei contendenti al titolo. Vale anche la pena notare che, dall'inizio della serie, le gare americane hanno spesso sorriso a DS Automobiles. La pole position di Sam Bird a Long Beach nel 2016, le due pole position di DS (Alex Lynn e Sam Bird) e le due vittorie di Bird a New York nel 2017, e i due titoli di Jean-Eric Vergne (2018 e 2019, il secondo con DS Automobiles) vinti al termine delle gare di New York.

Questi bei ricordi sono di buon auspicio per il pilota francese a Portland? Nessuno ha la sfera di cristallo. Ciò che è chiaro, tuttavia, è che la pressione sta aumentando e che ogni punto conta un po' di più nella corsa al titolo.