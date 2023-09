FE | Gen 4: no alle slick, ma ci sarà una nuova gomma da bagnato

Alla fine dello scorso mese di maggio, la Federazione aveva reso ufficialmente noti i primi dettagli dei tender per la prossima generazione di vetture della Formula E, la quale dovrebbe fare il suo debutto in pista a partire dal 2026.

Inizialmente erano stati resi noti i requisiti delle due principali gare d’appalto, quelle relative alla batteria e al telaio, componenti standard fondamentali nella progettazione della vettura. I dati emersi dai due tender, che si sono conclusi lo scorso 31 agosto, hanno confermato che ci sarà un sensibile aumento della potenza, arrivando a un picco di 600 kW, quasi il doppio di quella attuale.

L'attenzione sarà rivolta anche all'aerodinamica della vettura, con la creazione di due configurazioni ad alto e basso carico, a differenza di quanto avviene attualmente, dove le monoposto mantengono la medesima specifica per tutta la stagione. Inoltre, larghezza e il peso della Gen4 aumenteranno rispettivamente di 100 mm e 76 kg.

Le vetture di Gen 3 in azione nell'ultimo appuntamento della Season 9 Photo by: DPPI

Tuttavia, nel corso dell’ultima settimana, la FIA ha aperto un nuovo tender per il futuro, quello relativo alle gomme, con l’obiettivo di trovare un fornitore unico a partire dal 2026 fino al 2030. Durante la stagione 2023, infatti, non ha debuttato solamente la Gen 3, ma anche un nuovo fornitore di pneumatici, Hankook, che ha scelto di lavorare con la categoria elettrica sostituendo Michelin. Nel corso del campionato appena concluso, i piloti si sono lamentati insistentemente dell’operato dell’azienda coreana, colpevole di aver costruito un prodotto troppo duro che non fornisce il giusto grip, rendendo difficile scaricare a terra la potenza delle nuove vetture.

La speranza iniziale era che Hankook potesse lavorare su una nuova costruzione già per il prossimo anno, ma il tutto è stato rimandato e gli pneumatici rimarranno invariati anche nel 2024, con un cambio che si spera possa avvenire in concomitanza con lo sviluppo della Gen 3.5.

Nel frattempo, la FIA è già concentrata sul futuro e ha definito quali saranno le caratteristiche delle nuove gomme che verranno utilizzate a partire dal 2026. “Gli pneumatici devono essere sviluppati specificamente per l'uso negli sport motoristici e consentire la minima resistenza al rotolamento, una minore usura e una manovrabilità ottimale della vettura in tutte le condizioni atmosferiche”, si legge nel tender diffuso dalla Federazione. Per mantenere un buon impatto ambientale, chiaramente non sarà permesso l’uso delle termocoperte, mentre per quanto riguarda la riduzione del drag, il fornitore dovrà lavorare sulla geometria delle coperture.

Secondo quanto dichiarato nella gara d’appalto, i nuovi prodotti dovranno avere una bassa sensibilità ai cicli termici, per cui non dovranno soffrire la fase di passaggio dalla pista a quella in cui si rimane fermi ai box e viceversa. Inoltre, il degrado dovrà essere lineare, senza un cliff istantaneo ad un certo punto della vita dello pneumatico. “Ogni volta che la gomma raggiungerà la sua finestra operativa, dovrà essere in grado di garantire una serie di giri veloci costanti - non un tempo eccezionale su un singolo giro”, evitando quindi una mescola valida solo per la qualifica.

Dettaglio pneumatici Hankook Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Seguendo il regolamento attuale, anche con la Gen 4 ci sarà una copertura “All-weather” che verrà utilizzata sia in condizioni di asciutto che di bagnato leggero, motivo per il quale non sono stati scartati gli pneumatici slick. “[La gomma All-Weather] Deve garantire un'aderenza sufficiente a garantire una gara sicura in caso di pioggia leggera”, si legge nel documento.

Tuttavia, in caso di pioggia battente ci sarà una nuova tipologia di compound, la “gomma tifone” (“Typhoon tyre”), il cui utilizzo sarà obbligatorio. L’obiettivo è quello di migliorare la sicurezza delle vetture in condizioni di asfalto particolarmente bagnato, in modo da evitare situazioni di aquaplaning come avvenne in un appuntamento a New York qualche anno fa. Inoltre, il fornitore dovrà garantire anche i relativi sensori TPMS, in modo da poter verificare pressioni e temperature con la vettura in movimento, inviando i dati al datalogger della Federazione.

Nei fine settimana in cui è prevista una sola gara, il fornitore dovrà garantire due set di gomme All-weather e un treno di pneumatici da bagnato pesante, mentre nei double header i piloti avranno a disposizione un set in più da sfruttare in condizioni di asciutto o pioggia leggera. Come da tradizione, la Formula E si concentra su un prodotto che possa garantire basso degrado e durabilità, con l’intento di utilizzare materiali riciclabili.

Dettaglio pneumatici Hankook Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

L’aspetto interessante è che, al momento, non sono state ancora definite le dimensioni dei cerchi: la prima opzione è quella di mantenere quelle attuale, rimanendo sui 18 pollici, ma una vi è anche la possibilità che ci si diriga verso i 20 pollici. Una scelta a riguardo verrà presa assieme al fornitore del telaio, la cui gara d'appalto si è conclusa lo scorso 31 agosto.

I produttori di pneumatici interessati a presentare domanda alla FIA per partecipare al tender avranno ora circa due mesi a disposizione, considerando che la data di scadenza è fissata per il prossimo 31 ottobre. Dopo aver revisionato tutte le proposte, la FIA comunicherà il fornitore scelto il 6 dicembre, dando così via alle prove che porteranno la Federazione a portare in pista il primo prototipo della Gen 4 nel gennaio 2025.