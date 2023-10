FE | Ecco il calendario 2024: in dubbio l'Italia, debutta Shanghai

Fino alla giornata di ieri, il calendario della Formula E vedeva degli slot da riempire, in attesa che si giungesse a un accordo con i vari promoter degli ePrix. Tuttavia oggi, in occasione della riunione del World Motor Sport Council, i vertici della categoria elettrica e la FIA hanno confermato il calendario definitivo per la Season 10, la quale prenderà il via il prossimo 13 gennaio a Città del Messico.

Il calendario 2024 si compone di sedici appuntamenti in undici differenti località, con cinque double header. Oltre al debutto di Tokyo, che era già stata inserita nella prima bozza, la Formula E farà il suo ritorno in Cina, Paese che manca dal calendario da fine 2019 a causa della pandemia che mise a dura prova la serie. In passato, la serie elettrica aveva già corso a Pechino, dove si disputò la prima gara di sempre della Formula E, e a Sanya, a cui si aggiunse anche quella a Hong Kong.

Nel 2024, invece, la serie totalmente elettrica farà tappa al Shanghai International Circuit, pista permanente meglio conosciuta per il suo impegno in Formula 1: seppur non sia stato svelato il layout definitivo, la Formula E girerà su una versione ridotta, realisticamente senza il lungo rettilineo opposto. Il circuito cinese ospiterà il dodicesimo e il tredicesimo appuntamento della stagione con un double header che verrà disputato il 25 e il 26 maggio prima delle gare a Portland e del gran finale di campionato a Londra.

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images Jean-Eric Vergne, DS Penske, DS E-Tense FE23, Sergio Sette Camara, NIO 333 FE Team, NIO 333 ER9, Nick Cassidy, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6

La stagione prenderà il via in Messico il 13 gennaio, a cui seguirà un doppio appuntamento a Diriyah in Arabia Saudita nel weekend del 26 e 27 gennaio. Il terzo evento del campionato si terrà a Hyderabad, confermata nel calendario dopo il raggiungimento di un accordo con gli organizzatori dell’ePrix, tanto che inizialmente la tappa indiana non era stata inserita nella prima bozza del calendario provvisorio. La Formula E è infatti riuscita a mantenere Hyderabad dopo aver ricevuto il sostegno necessario dal governo dello Stato di Telangana per mantenere la gara.

Dopo l’India sarà il turno del Brasile il 16 marzo, una delle tappe più impegnative dell’anno dal punto di vista della gestione energetica, mentre il 30 dello stesso mese la serie elettrica farà il proprio debutto in Giappone nella suggestiva località di Tokyo.

L'unico punto interrogativo è quello che riguarda l’Italia. Gli incidenti della stagione 2023 con la Gen 3 hanno messo in dubbio la possibilità di correre nuovamente nella capitale italiana. I vertici della serie hanno spiegato che stanno esplorando sedi alternative, compresi quelle da disputare su tracciati permanenti, con l’obiettivo di mantenere una gara nel nostro Paese. Le date indicative sarebbero il 13 e il 14 aprile con un double header, con l’Italia che così recupera il suo tradizionale slot primaverile.

Photo by: Andreas Beil La tappa in Italia è in dubbio: la Formula E sta valutando più opzioni

Come ormai da qualche anno a questa parte, anche Monte Carlo mantiene il suo posto nel calendario con un layout identico a quello della Formula 1, con la corsa del Principato programmata per fine aprile. In seguito la Formula E farà ritorno in Germania per il decimo e l’undicesimo round del mondiale prima di spostarsi in Cina per il debutto di Shanghai.

Dopo la prima trasferta asiatica ci sarà una pausa di un mese. A quel punto la serie elettrica si sposterà oltreoceano negli Stati Uniti per la confermata gara di Portland il 29 giugno, che l’anno scorso ha riscosso un discreto successo su quello che è di fatto un tracciato permanente. Non ci sarà quindi un ritorno su una pista cittadina come New York o Long Beach, ma si manterrà la tappa in Oregon dove in passato gareggiava anche la IndyCar.

Il gran finale si terrà a Londra il 20 e il 21 luglio, con il tracciato dell’ExCel pronto per ospitare la conclusione del mondiale con un doppio appuntamento.

Photo by: Andreas Beil L'ultimo appuntamento della stagione si correrà a Londra

La gara di Jakarta, annunciata in precedenza per l'8 giugno, non si terrà a causa della campagna elettorale per le elezioni presidenziali in Indonesia. Al momento la Formula E e le autorità di Jakarta stanno valutando la possibilità di spostare la corsa ad un’altra data, ma nel calendario non è stato lasciato uno spazio libero in cui inserire la tappa asiatica.

Il responsabile della Formula E, Alberto Longo, ha dichiarato: "Senza dubbio il nostro calendario della Season 10 è il più avvincente finora per i piloti, i team, i fan e gli spettatori di tutto il mondo. Porteremo la Formula E a Shanghai per la prima volta e siamo onorati di tornare in India grazie al sostegno del governo di Telangana e del ministro K. T. Rama Rao”.

"La combinazione di piste cittadine, che è nel DNA della Formula E, e di tracciati permanenti consentirà ai piloti di spingere le capacità della vettura Gen 3 più a fondo e più lontano. La prima stagione [della nuova generazione] ha battuto tutte le aspettative con sorpassi a tre cifre nella maggior parte delle gare e con i titoli del campionato mondiale decisi nell'ultimo fine settimana".

Gara Round Location Data 1 1 Città del Messico (Messico) 13 gennaio 2024 2 2-3 Diriyah (Arabia Saudita) 26-27 gennaio 2024 3 4 Hyderabad (India) 10 febbraio 2024 4 5 San Paolo (Brasile) 16 marzo 2024 5 6 Tokyo (Giappone) 30 marzo 2024 6 7-8 Italia - TBD 13-14 aprile 2024 7 9 Monte Carlo (Monaco) 27 aprile 2024 8 10-11 Berlino (Germania) 11-12 maggio 2024 9 12-13 Shanghai (Cina) 25-26 maggio 2024 10 14 Portland (Stati Uniti) 29 giugno 2024 11 15-16 Londra (Regno Unito) 20-21 luglio 2024