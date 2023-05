FE | DS Penske: ritorno a "casa" per l'ePrix di Monaco

Monaco, la sua vista mozzafiato sul Mediterraneo, il suo porto, i suoi casinò, i suoi yacht, le sue auto di lusso... e soprattutto la sua storia unica con le corse automobilistiche. Nessun altro Paese al mondo ha un tale rapporto con gli sport motoristici, soprattutto su una superficie di 2 km.

Come la 24 Ore di Le Mans o il Gran Premio di Monaco di Formula 1, il l'ePrix di Monaco è quello che ogni pilota di Formula E vuole vincere. Per DS Penske, la pressione è massima perché è anche la gara più vicina alla sua sede. Da Monaco basta poco per raggiungere la Francia e se a questo aggiungiamo che Jean-Eric Vergne ha corso nel Principato in varie categorie, che è francese e che ha già vinto Monaco in Formula E (nel 2019 con DS), possiamo capire un po' meglio la posta in gioco.

Per quanto riguarda Stoffel Vandoorne, anche se il campione del mondo in carica è di nazionalità belga, è a Monaco che si è stabilito qualche anno fa. Anche per lui questa è in qualche modo una gara di casa. "La grande differenza, e questo è importante, è che la sera dormo nel mio letto e non in un albergo", dice Stoffel Vandoorne, che apprezza la tranquillità del luogo ma anche il clima. "Inoltre, è vero che la pista, da quando utilizziamo il circuito nella sua interezza, è perfettamente adatta alla categoria e anche meglio che in Formula 1, dove è più difficile sorpassare rispetto alla Formula E".

Stoffel Vandoorne, DS Penske Foto di: DPPI

Vandoorne ha vinto l'ultimo ePrix di Monaco nel 2022, diventando allo stesso tempo leader del campionato davanti a Vergne, che è arrivato terzo in in quella gara. Nel 2021, l'ePrix è stato vinto da Antonio Felix Da Costa, allora pilota di DS Techeetah, e nel 2019 Vergne ha preso la testa del campionato (e l'ha mantenuta fino alla fine) proprio vincendo la tappa di Monaco.

Si tratta quindi di una gara e di un circuito estremamente importanti, che finora sembrano aver sorriso al costruttore francese. Tuttavia, l'appuntamento monegasco presenta alcune insidie. "Come tutti i circuiti urbani, non offre spazi liberi e il minimo errore si paga in denaro", aggiunge Vergne. "Allo stesso tempo, è una pista perfettamente liscia, riasfaltata ogni anno, e possiamo dire che Monaco non è come tutti i circuiti urbani".

Monaco non è solo gare

Tutti i costruttori più lussuosi amano venire nel Principato, e non solo per motivi sportivi. Non è così per tutti i circuiti della stagione, a seconda del prestigio del luogo, ma anche delle opportunità di mercato. Un Paese in cui un marchio non viene venduto ha solo l'aspetto puramente sportivo da sfruttare.

Stoffel Vandoorne, DS Penske Foto di: DPPI

D'altra parte, tutti i marchi sognano un luogo di alto prestigio dove invitare clienti e potenziali clienti per vedere le proprie auto da corsa in azione ed esporre i modelli di serie. Questo è addirittura uno dei motivi principali del coinvolgimento di un costruttore in una disciplina motoristica. Per DS Automobiles avere tra le proprie fila un pilota francese vincitore di numerose gare e il cui compagno di squadra è il campione del mondo in carica rappresenta una combinazione perfetta dal punto di vista della comunicazione per una gara come quella di Monaco.

Tutte queste ragioni si trasformeranno in una sorta di allineamento di pianeti il sei maggio per la squadra francese? Anche Porsche e Jaguar, i suoi principali concorrenti, cercheranno un buon risultato essendo Monaco un mercato interessante anche per loro, oltre ai punti importanti da conquistare in entrambi i campionati.