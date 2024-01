FE | Diriyah 2: Rowland svetta in una qualifica ricca di sorprese

Se c’è un concetto che si sposa bene con la Formula E, questo è l’imprevedibilità. Nella categoria elettrica tutto può cambiare da un giorno all’altro e così è stato anche in questo weekend che prevede un doppio round in Arabia Saudita, a partire dal nome del poleman, che non è più quello di Jean-Eric Vergne, bensì quello di Oliver Rowland in qualifica ricca di sorprese.

Il britannico della Nissan è infatti riuscito a battere in finale la Envision di Robin Frijns, in quella che è stata una giornata ricca di soddisfazioni per il marchio giapponese avendo portato entrambe le vetture nella top 8. Rowland, che ha anche regalato alla Nissan anche i primi tre punti della stagione grazie alla pole odierna, ha battuto il rivale neozelandese di circa due decimi e mezzo in una finale in cui si è portato al comando sin dal primo settore, senza mai lasciarlo fino alla bandiera a scacchi grazie a una chiara superiorità in tutti e tre gli intertempi.

Tuttavia, a sorprendere non è solo il nome del poleman, perché la qualifica del secondo round ha riservato tanti colpi di scena già nella prima fase, data l’eliminazione di gran parte dei piloti di vertice già nei gruppi. Di otto vetture spinte dai Powertrain Porsche e Jaguar, dominatrici dello scorso campionato e di questo avvio di mondiale, solo due sono riuscite ad accedere agli scontri diretti, ovvero quelle di Robin Frijns e di Nick Cassidy, con quest’ultimo che prenderà il via dalla terza posizione.

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images Robin Frijns, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6

Accanto al neozelandese della Jaguar ci sarà infatti Stoffel Vandoorne, in un weekend per ora ricco di gioie in casa DS Penske. Dopo la pole e il podio ottenuti ieri, la scuderia ha portato entrambe le sue monoposto dalla caratteristica colorazione nera con accenti dorati tra i primi otto, con la concreta opportunità di portare a casa punti importanti per la classifica nella gara odierna.

Ad aprire la terza fila sarà un ottimo Jehan Daruvala, giovane debuttante della Maserati che è riuscito per la prima volta ad accedere agli scontri diretti dopo due qualifiche avare di soddisfazioni, in cui era emersa anche qualche pecca dovuta all’ovvia inesperienza. Al di là dell’eliminazione nell’ultimo ottavo di finale contro Oliver Rowland, nata in seguito al distacco accumulato nel primo e nel terzo settore, per il giovane indiano il quinto posto finale rappresenta comunque un ottimo punto di partenza in vista della corsa. L’obiettivo è ora quello di portare a casa i primi punti della stagione, sfida tutt’altro che semplice data la schiera di piloti alle sue spalle pronti a contare sulla maggior esperienza nella gestione della batteria in gara per tentare la rimonta.

Ritorna tra i primi otto Jake Hughes, il quale prenderà il via dalla sesta posizione dopo aver perso il proprio quarto di finale contro Nick Cassidy con un passivo di circa sei decimi: dopo un buon inizio di tornata, l’inglese della McLaren ha commesso delle sbavature, scivolando progressivamente fino al pesante distacco rimediato sul traguardo.

Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images Jehan Daruvala, Maserati MSG Racing, Maserati Tipo Folgore

A scattare dalla quarta fila saranno Sacha Fenestraz con l’altra Nissan e Jean Eric Vergne, poleman del primo round. Dopo il podio conquistato nella giornata di ieri, l’obiettivo minimo è quantomeno confermare la top ten, provando a giocare d’esperienza in una gara che, rispetto a quella del venerdì, prevederà un giro in meno a pari quantità di energia disponibile, limitando sulla carta i problemi di efficienza del Powertrain DS rispetto ad altri competitor.

Se nella giornata di venerdì le eliminatorie non avevano riservato grandissime soprese, se non per l’accesso di Sergio Sette Camara alla fase successiva, al contrario le qualifiche odierne hanno rimescolato la classifica e lo schieramento in vista della gara. Solo due vetture del duo Porsche-Jaguar sono riuscite a superare il primo turno, mentre le altre sei monoposto spinte dai Powertrain dei due costruttori che hanno dominato lo scorso mondiale sono state immediatamente eliminate.

Nel primo gruppo a superare il taglio sono stati in sequenza Sacha Fenestraz, Robin Frijns e le due DS Penske di Jean-Eric Vergne e Stoffel Vandoorne. Al contrario, subito fuori il leader del mondiale, Pascal Wehrlein, per la prima volta quest’anno eliminato nella fase a gruppi dopo che nei primi due appuntamenti del campionato era riuscito a centrare in entrambe le occasioni una top 8: il tedesco scatterà così dalla decima posizione. Medesimo destino con le stesse modalità anche per il portacolori della Maserati, Max Gunther, dodicesimo in griglia e staccato di un decimo e mezzo da Vandoorne, ultimo pilota a registrare un tempo valido l’accesso ai duelli.

Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3

Altrettanto deludente la prova di Mitch Evans, solamente settimo nel gruppo A, il che lo costringerà a partire dalla settima fila sullo schieramento di partenza per la gara di questa sera. Eliminati anche Dan Ticktum con la ERT, Nyck de Vries con la Mahindra e Normal Nato con la prima Andretti, il quale nella giornata di ieri era stato in grado di guadagnarsi un posto tra i primi otto evitando così il taglio. Chiude il gruppo A Antonio Felix da Costa, suo malgrado autore di un’altra qualifica deludente che lo vedrà prendere il via dal fondo della griglia.

Tuttavia, non è stato solo la prima eliminatoria a riservare sorprese, perché anche nel gruppo B non sono mancati i colpi di scena. Dei piloti di vertice solamente Nick Cassidy è riuscito a portare la sua Jaguar ufficiale ai duelli, mentre tutti gli altri top driver sono stati costretti a scendere anticipatamente dalle proprie auto. Sebastien Buemi ha infatti mancato l’accesso ai duelli per circa sette centesimi, registrando il quinto miglior tempo del suo gruppo, chiaramente non sufficiente per procedere alla fase successiva.

Inoltre, nei minuti conclusivi lo svizzero è stato suo malgrado protagonista di un brutto impatto con le barriere dopo aver bloccato il posteriore in frenata, il che ha costretto i commissari a esporre la bandiera rossa. Per i meccanici del team Envision quelle che precedono la gara saranno quindi ore impegnative, in cui dovranno valutare e riparare i danni nella parte anteriore della monoposto, con la speranza che non sia rimasto danneggiato il telaio. Se Buemi riuscirà a prendere il via senza penalità, si schiererà in undicesima casella.

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images Jake Dennis, Andretti Global, Porsche 99X Electric Gen3

Eliminato anche Sergio Sette Camara, ieri grande protagonista delle qualifiche, così come Sam Bird, il quale è arrivato lungo alla staccata di curva 18 nel suo ultimo tentativo, fortunatamente senza grandi conseguenze se non per l’esclusione. Medesimo destino anche per il vincitore del primo round in Arabia Saudita, Jake Dennis, che dovrà partire dall’ottava fila, in quindicesima posizione.

A concludere lo schieramento ci saranno anche Nico Muller, Edoardo Mortara con la Mahindra e Lucas di Grassi con l’altra ABT, anch’essa spinta dal Powertrain della casa indiana.