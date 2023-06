FE | Dennis: "Jakarta mi ha riportato in lotta per il titolo"

Gli ultimi appuntamenti di Formula E hanno mosso in maniera importante la classifica, con continui cambi di leadership, a cui si è aggiunta la vittoria a sorpresa della Maserati con Max Guenther in Indonesia. Un successo arrivato in un weekend dove la Tipo Folgore si è dimostrata competitiva sia nella gara del sabato che in quella della domenica, precedendo anche le grandi favorite per la vittoria finale del campionato.

A soli cinque appuntamenti dalla fine, i primi quattro piloti sono racchiusi in venticinque punti, un margine non insormontabile considerando come i valori in campo in Formula E variano rapidamente. Chi è tornato a credere nelle proprie chance è soprattutto Jake Dennis, il quale ha ottenuto un ottimo risultato nel doppio appuntamento indonesiano, arrivando due volte sul podio. In questo modo il britannico è risalito al secondo posto nella classifica piloti.

L’inglese ha elogiato Andretti per aver fatto un grande passo avanti nelle prestazioni sul giro singolo in Indonesia, permettendogli di qualificarsi davanti a tutti e di ottenere i punti necessari per rafforzare la sua candidatura alla corona iridata.

Jake Dennis, Andretti Autosport Photo by: Andreas Beil

"Onestamente, un grande grazie va alla squadra. È questa la cosa più importante: l'impegno profuso da qui alle gare precedenti per le qualifiche. Si è visto e ha dato i suoi frutti, perché nelle ultime gare le qualifiche non avevano molta importanza, ma in questo fine settimana sono state fondamentali".

“Mi ha aiutato molto a riportare in vita il mio campionato. Vedremo cosa succederà a Portland. È un circuito completamente diverso dalla maggior parte dei circuiti Formula E, molto veloce e scorrevole. Ci saranno molti sorpassi, come a Berlino, e ora ci aspetta un po' di riposo prima di ripartire".

Più sfortunati Nick Cassidy e Mitch Evans, i quali hanno dovuto lottare con una Jaguar che a Jakarta ha mostrato una certa insofferenza nell’adattarsi alle caratteristiche della pista: il pilota della Envision ha poi commesso anche due errori che hanno pesato nel complessivo, mentre il neozelandese della squadra ufficiale è stato colpito dal compagno di squadra, Sam Bird, abbandonando così ogni speranza di concludere la prima corsa nei punti. Fortunatamente, tuttavia, alla domenica Evans è riuscito a riscattarsi, arrivando a ottenere un bel podio.

Mitch Evans, Jaguar Racing Photo by: Andreas Beil

Evans ha ora un deficit di 25 punti in classifica, con Wehrlein, Dennis e Nick Cassidy di Envision davanti a lui, ma il neozelandese è convinto di poter dire ancora la sua.

"Certamente. Ci sono ancora cinque gare, quindi un sacco di punti”, ha detto quando gli è stato chiesto se crede ancora nel titolo.

"È un peccato non aver fatto un weekend migliore. Inoltre, poteva andare peggio dopo la gara di sabato in termini di ritmo, [ma] guarderò il lato positivo. Siamo ancora al 100%. Sono sicuro che, quando torneremo su altri circuiti, saremo più competitivi e torneremo al nostro ritmo abituale. Speriamo quindi che si tratti di un episodio isolato".