FE | Berlino, favola ABT: monopolizzata la prima fila sul bagnato

Alcune volte il motorsport sa regalare delle bellissime storie e domenica mattina la Formula E non ha deluso. Sul tracciato di Berlino, dove è andata in scena il secondo appuntamento del weekend in terra tedesca, il team ABT ha tratto il meglio dall’asfalto bagnato, monopolizzando una qualifica che ha visto le vetture della squadra di casa conquistare l’intera prima fila.

A spuntarla è stato Robin Frijns, capace di battere il proprio compagno di casacca Nico Mueller con un vantaggio di quasi un secondo in finale. Una giornata da ricordare per ABT, che in questo avvio di campionato ha fatto grande fatica a adattarsi alla GEN 3, sia perché il team è stato completamente rifondato dopo l’avventura con Audi, sia per la poca competitività mostrata del pacchetto Mahindra, la quale fornisce i propri propulsori anche alla squadra tedesca. Come hanno spiegato i piloti, la speranza è che la pioggia possa perdurare anche al pomeriggio, dando maggiori chance alla scuderia di lottare per un piazzamento di rilievo.

L’intera prima fila è arrivata dopo un percorso che ha visto Frijns battere in sequenza Mitch Evans e Sebastien Buemi, rispettivamente il vincitore e il poleman del primo appuntamento a Berlino, mentre Mueller ha vinto i rispettivi duelli con il leader del mondiale Pascal Wehrlein e Jean Eric Vergne.

Dalla seconda fila prenderanno il via, quindi, proprio Buemi, terzo, e Jean Eric Vergne, il quale scatterà dalla quarta casella della griglia di partenza.

Nico Muller, ABT CUPRA Formula E Team, M9Electro Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Così come al sabato, anche oggi nei quarti si è visto un duello tutto un casa Envision, con i due piloti costretti nuovamente a fronteggiarsi: inizialmente sembrava che a vincere il duello fosse stato Nick Caddisy, primo sul traguardo, ma poco dopo la conclusione del quarto di finale si è scoperto che il neozelandese aveva attivato la modalità dei 350 kW prima del previsto, portando così alla cancellazione del tempo.

Si tratta di una buona opportunità per la squadra inglese di trovare punti importanti per la classifica iridata, anche se, con il rischio pioggia, in Formula E è sempre complesso pronosticare l’andamento della corsa.

Anche nella giornata di domenica Jake Dennis si è dimostrato scaltro entrando nella fase con i migliori otto piloti, anche se poi non è stato in grado di vincere il primo duello con Jean Eric Vergne, passato sul traguardo con circa mezzo secondo di vantaggio.

Jake Dennis, Andretti Autosport, Porsche 99 X Electric Gen3 Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Il leader del mondiale Pascal Wehrlein prenderà il via dalla terza fila dopo aver trovato l’eliminazione nel primo quarto di finale da parte di un sorprendete Nico Mueller, bravo a trarre il meglio dalle condizioni di bagnato per battere il tedesco.

I suoi rivali più temibili in tema di classifica mondiale si trovano attorno a lui, per cui sarà importante massimizzare il risultato odierno per la classifica. Davanti al pilota della Porsche scatterà il vincitore della corsa del sabato, Mitch Evans, anch’egli escluso al termine del primo duello perso contro l’ABT di Robin Frijns.

Se ieri era stata la DS di Vergne a trovare l’eliminazione al termine della fase a gruppi, quest’oggi sull’asfalto bagnato a pagare dazio è stato il compagno di squadra, Stoffel Vandoorne, in quale ha accusato un distacco importante dall’ultima posizione valida per passare ai quarti, oltre tre decimi. Subito fuori anche un altro dei grandi protagonisti della gara del sabato, Sam Bird, il quale sul finale sembra aver pagato anche un problema di natura tecnica sulla monoposto, sottolineando via radio di avere dell’acceleratore bloccato.

Sam Bird, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 6 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Cambiano le condizioni, ma non cambia il risultato per Antonio Felix da Costa, come al sabato fuori dai duelli già al termine della fase a gruppi, nello specifico quello A. Infatti, il portoghese non ha passato il turno per circa tre centesimi dal compagno di marca Jake Dennis, il quale invece è stato in grado di superare la tagliola e progredire ai quarti. Il pilota della Porsche prenderà il via dalla decima posizione, mentre quello dell’Andretti si schiererà in quarta fila.

Fuori nel gruppo A anche le due Mahindra di Oliver Rowland e Lucas Di Grassi, con quest’ultimo che è anche giunto lungo al tornantino nel suo ultimo tentativo. I due portacolori del team indiano prenderanno così il via della corsa dalla dodicesima e tredicesima posizione.

Qualifica da dimenticare anche per André Lotterer e René Rast, il quale aveva perso parte dell’ultima sessione di prove libere in mattinata a causa di un problema tecnico sulla sua McLaren. Anche l’altra monoposto del team di Woking ha subito la medesima sorte nel gruppo B, con Jake Hughes che sarà quindi costretto a prendere il via dalla quattordicesima casella sulla griglia partenza.

Maximilian Gunther, Maserati Racing, Maserati Tipo Folgore Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

Se ieri le due NIO erano state in grado di conquistare un posto con entrambe le vetture nella top 8, quest’oggi la situazione si è completamente ribaltata, con le due auto fuori nelle eliminatorie: Dan Ticktum non è andato oltre il diciottesimo posto (data anche una penalità da scontare), mentre Sette Camara si schiererà proprio alle spalle del compagno di squadra.

Umore opposto alla giornata di sabato anche in casa Maserati: se ieri Gunther era stato in grado di superare il taglio e conquistare poi un bel podio in gara, oggi le due vetture del Tridente hanno fatto grande fatica, con il tedesco che partirà dall’ultima fila. Al suo fianco ci sarà Norman Nato con la seconda Nissan.