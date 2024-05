FE | Berlino 2: Dennis sorprende e torna in pole battendo Cassidy

La Formula E è probabilmente tra le categorie più imprevedibili nel panorama del motorsport, dove tutto può cambiare nell’arco di solo ventiquattro ore. Così è stato anche in Germania nel corso di questo fine settimana, perché la seconda sessione di qualifiche ha regalato una grande sorpresa, ovvero la pole position di Jake Dennis.

Si parla di sorpresa non tanto perché il britannico sia nuovo a certe performance sul giro secco, bensì perché ieri, nelle prime prove di qualificazione del weekend, aveva concluso nelle ultimissime file, ma senza aver ben chiaro il motivo di tale performance. Inoltre, anche il suo compagno di squadra, Norman Nato, aveva subito il medesimo destino, a dimostrazione che le difficoltà fossero legate alle modalità con cui la scuderia americana aveva preparato la qualifica, più nello specifico probabilmente qualcosa collegato alle gomme.

Oggi la situazione si è invertita, perché Andretti è stata in grado non solo di portare Jake Dennis in pole position, ma anche Nato in seconda fila, a dimostrazione di un ottimo potenziale dopo aver apportato delle modifiche sulla base dell’esperienza delle qualifiche del sabato.

Nick Cassidy, Jaguar TCS Racing, Jaguar I-TYPE 6 Foto di: Sam Bagnall / Motorsport Images

Dennis ha battuto in finale l’attuale leader del campionato Nick Cassidy con un vantaggio di circa due decimi sul traguardo, costruito prevalentemente nel settore centrale a causa di un errore da parte del pilota della Jaguar in curva nove, dove è finito leggermente largo perdendo diversi centesimi.

In seconda fila ci saranno, per l’appunto, l’altra Andretti di Nato, che verrà affiancata dalla seconda Jaguar di Mitch Evans. Entrambe le semifinali, infatti, sono stati un duello interno: le due Andretti si sono scontrate nella prima eliminatoria, mentre le due Jaguar in quella successiva. Evans ha pagato una piccola sbavatura in curva 6/7 nel confronto con il compagno di casacca, mentre Nato ha perso lo scontro con Dennis per soli 22 millesimi.

La terza fila dello schieramento sarà invece composta da un ottimo Stoffel Vandoorne, che si conferma in un buon stato di forma dopo la bella performance in qualifica del sabato, e da Max Gunther, che riesce a portare ancora una volta la sua Maserati ai duelli. Il tedesco nella gara del sabato ha poi patito suo malgrado un incidente che lo ha messo fuori dai giochi: l'obiettivo per la corsa odierna è quello di riscattare l'ePrix di ieri e centrare un bel risultato in una corsa che si preannuncia caotica.

Alle loro spalle ci saranno Pascal Wehrlein, che prosegue la sua striscia di top 8 in qualifica, ed Edoardo Mortara. Dopo la pole ottenuta ieri, lo svizzero continua a mostrare un ottimo stato di forma, portando ancora una volta la sua Mahindra nella parte alta della classifica.

Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3 Foto di: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Sarà una gara in salita per Jean-Eric Vergne dal nono posto, ma attenzione a non sottovalutare il francese, perché la corsa del sabato ha dimostrato che, ancor più che la performance pura, a Berlino la strategia può fare una grande differenza, permettendo così al pilota transalpino di rimontare e reinserirsi nella lotta per il podio. Al suo fianco in griglia ci sarà l'altra Porsche, quella di Antonio Felix da Costa, con il portoghese che ha preceduto Joel Eriksson, autore di una buona prestazioni in questo suo secondo giorno da "sostituto" dei piloti ufficiali Envision.

Sesta fila per Lucas di Grassi con la Abt Cupra, la cui ambizione è quella di rientrare in zona punti, ieri mancata solo per un tamponamento subito da parte di Dan Ticktum mentre si trovava al settimo posto.

Da segnalare la performance sottotono delle due Nissan, con Oliver Rowland, attualmente terzo nel mondiale, solamente sedicesimo in griglia di partenza, mentre Sacha Fenestraz scatterà immediatamente alle spalle del compagno di casacca. Tuttavia, proprio lo stesso Rowland ieri ha dimostrato come sia possibile rimontare anche dalle ultime file, nonostante la gara di oggi avrà due giri in meno.

Chiuderà il gruppo Dan Ticktum, il quale sconterà una retrocessione di 40 posizioni in griglia, convertita in una penalità di 10 secondi per stop/go du