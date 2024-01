FE | Arabia Saudita: Dennis domina il primo round battendo Vergne

Anche il 2024 è un inizio di mondiale targato Porsche. Se in Messico era stata la monoposto ufficiale di Pascal Wehrlein ad aggiudicarsi il successo di tappa, nel primo appuntamento del weekend in Arabia Saudita ad imporsi è stata la 99X Electric clienti del team Andretti con Jake Dennis.

Il pilota britannico ha infatti conquistato la vittoria con una gara di grande astuzia sul piano tattico, che lo ha visto attendere pazientemente nei primi giri dopo aver preso il via dalla terza casella alle spalle di Jean-Eric Vergne e Mitch Evans. Il francese della DS ha mantenuto agevolmente il comando dopo lo spegnimento dei semafori ed è stato il primo a decidere di andare in Attack Mode per non tirare la scia ai rivali.

Così come si era visto già in Messico e nella Season 9, la tendenza è quella di sfruttare quanto prima possibile il periodo di potenza extra, in modo da potersi poi concentrarsi sulla gestione della batteria sulla lunga distanza. Allo stesso modo, infatti, anche Evans ha seguito la medesima tattica, lasciando strada libera a Jake Dennis: è stato proprio questo uno dei frangenti decisivi perché, seppur non potesse contare sul boost extra di potenza, il britannico è riuscito a fare la differenza a pista libera, rientrando al secondo posto nel momento in cui ha poi attivato il suo primo Attack Mode nel corso del settimo giro.

Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images Jean-Eric Vergne, DS Penske, DS E-Tense FE23, Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 6, Jake Dennis, Andretti Global, Porsche 99X Electric Gen3

Uno scenario che si è poi riproposto in maniera quasi sostanzialmente identica anche in occasione del secondo Attack Mode: Vergne ha nuovamente aperto le danze, finendo alle spalle di Evans, il quale ha agito da tappo rallentando il ritmo del francese. Riuscendo a fare la differenza a pista libera, Dennis ne ha subito approfittato, decidendo di passare nella zona di attivazione del boost di potenza non appena avuta la conferma che sarebbe rientrato davanti a Vergne.

Una tattica che si è dimostrata vincente, perché da quel momento in poi il pilota dell’Andretti ha potuto esprimere indisturbato il suo passo, allungando fino a passare sotto la bandiera a scacchi con un ampio vantaggio di ben 13 secondi. Una superiorità talmente netta da segnare il giro record della corsa nel penultimo passaggio, come una vera prova di forza.

Alle sue spalle ha concluso uno stoico Vergne, che si è difeso con le unghie e con i denti sul finale dalla rimonta degli avversari, in particolare da Evans. Nella battute conclusive il francese poteva infatti contare su una percentuale di energia inferiore, il che ha permesso ai rivali alle sue spalle di chiudere il gap che si era formato nella fase centrale di gara per tentare l’attacco.

Le ultime battute della corsa sono state molte concitate per il portacolori della DS, il quale ha agito con spalle larghe come lo scorso anno in India, respingendo l’attacco di Evans, finito lungo in curva 18 dopo un tentativo al limite. Pur patendo di problemi di bilanciamento, di cui si è lamentato per gran parte della gara, il neozelandese ha infatti tentato l’assalto finale in staccata sullo sporco, finendo però largo: ciò lo ha fatto scivolare dalla zona podio fino al quinto posto finale.

Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images Norman Nato, Andretti Global, Porsche 99X Electric Gen3, Sam Bird, NEOM McLaren Formula E Team, e-4ORCE 04, Nick Cassidy, Jaguar TCS Racing, Jaguar I-TYPE 6, Maximilian Gunther, Maserati Racing, Maserati Tipo Folgore, Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3

Ad approfittarne sono stati il compagno di squadra Nick Cassidy e Sam Bird, autore di un buon weekend con la McLaren su un tracciato dove ha spesso ben figurato. Le difficoltà di JEV sul finale hanno infatti permesso di compattare il gruppo, tanto che si possono contare ben sette piloti in un margine di soli tre secondi.

Sesto posto per Norman Nato, che in realtà ha comandato a lungo il gruppo alle spalle del trio di testa. Nelle prime fasi, Dennis, Vergne ed Evans erano riusciti a prendere il largo, mentre alle loro spalle, dato che il gruppo era rimasto compatto, nessuno aveva provato ad andare Attack Mode per non perdere troppe posizioni. Solo nel momento in cui qualcuno ha scelto di attivare il boost di potenza il gruppo ha iniziato a sgranarsi, dando modo a Cassidy e Bird di fare la differenza.

Buon settimo posto per Max Gunther con la prima Maserati, rimasto a lungo proprio nel gruppo alle spalle del trio di testa senza grandi margini di manovra essendo partito dall’ottava casella. Il tedesco ha lottato a lungo con il connazionale e leader del mondiale Pascal Wehrlein, ottavo sul traguardo, così come con la ERT di Sette Camara. Per il piccolo team britannico, che nasce sulle ceneri della NIO, il nono posto finale conquistato dal pilota brasiliano rappresenta un grande risultato, così come i primi punti della stagione dopo una bellissima qualifica nel pomeriggio. Chiaramente sulla lunga distanza la ERT ha pagato in termini di gestione ed efficienza energetica, ma la top ten ottenuta oggi rappresenta un segnale incoraggiante, per quanto nel corso della stagione vi saranno piste più provanti sotto questo punto di vista.

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3

Decimo posto per Robin Frijns con la Envision Racing: per il team campione in carica non è stata una prima giornata semplice, in cui ha pagato negativamente soprattutto una qualifica in cui non è riuscita ad accedere ai duelli con nessuno dei due piloti. Fuori dalla top ten anche Jake Hughes con la seconda McLaren, Oliver Rowland con la Nissan e Stoffel Vandoorne con la sua DS Penske, rimasto a lungo nelle zone della quattordicesima posizione. Delude Antonio Felix Da Costa, autore ancora una volta di una qualifica sottotono che lo ha costretto a lottare con il gruppo di fondo classifica, assieme alle due Mahindra e alle due ABT Cupra.

Chiudono la classifica il debuttante Dehan Jaruvala con l’altra Maserati e Dan Ticktum, il quale ha però accusato un problema nelle fasi iniziali, accusando subito un gap importante che non è stato possibile chiudere senza la presenza di fasi di Safety Car. Unico ritirato della corsa Sacha Fenstraz, costretto a rientrare ai box già alla fine del primo passaggio.