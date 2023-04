FE | Aitken, Maloney e Lundqvist ai rookie test di Berlino

La prima parte di stagione della nuova era Gen 3 di Formula E ha visto Porsche grande protagonista sia con il team ufficiale che con la squadra cliente Andretti. A quello che inizialmente sembrava un possibile dominio tedesco si sono poi aggiunte DS e Jaguar, con quest’ultime capaci di vincere rispettivamente a Hyderabad e San Paolo.

Proprio nell’appuntamento brasiliano la squadra inglese ha conquistato un prezioso doppio podio che l’ha rilanciata anche nella classifica a squadre dopo l’amaro doppio zero di India e Sudafrica. Dopo una lunga sosta di quasi un mese, il mondiale farà tappa a Berlino per il settimo round del campionato, il secondo della stagione con due gare racchiuse nel medesimo weekend.

Tuttavia, l’azione in pista non terminerà con la doppia tappa, perché il lunedì successivo la Formula E rimarrà nella capitale tedesca per una sessione di test dedicata esclusivamente ai giovani piloti che vogliono provare una vettura della Gen 3 e cercare un possibile sbocco nella categoria elettrica.

“Il test per esordienti è una grande opportunità per mostrare ai giovani piloti che cos'è la Formula E. Si tratta anche di familiarizzare con la nostra Porsche 99X Electric, che è un'auto da corsa molto complessa e non facile da guidare. Per i debuttanti della Formula E, il test offre una buona occasione per sperimentare ciò che incontreranno in questa serie di gare”, ha spiegato Florian Modlinger, Team Principal del team Porsche.

La squadra tedesca è stata tra le prime ad annunciare quale pilota prenderà parte al rookie test a bordo della 99X Electric, ovvero l'ex pilota di Formula 2 e attuale riserva della squadra David Beckmann e Ye Yifei, ingaggiato dal team Hertz JOTA per disputare la stagione WEC 2023 proprio al volante di una Porsche Hypercar insieme a Will Stevens e ad Antonio Felix da Costa.

Sarà un test importante per Beckmann, dato che sembra destinato a sostituire André Lotterer all’Andretti (anch’essa spinta da un’unità Porsche) quando quest’ultimo impegnato nel WEC per la doppia gara di Giacarta. Beckmann aveva già ricoperto il ruolo di pilota di riserva per Andretti nell'ottava stagione prima di essere assunto dalla Porsche in vista del campionato 2022/23.

Antonio Felix da Costa, Porsche, Pascal Wehrlein, Porsche Photo by: Andreas Beil

“Ho già avuto la possibilità di guidare la nuova Porsche 99X Electric in pista durante il test ufficiale di Formula E a Calafat. È stato davvero impressionante. Non vedo l'ora di partecipare al test per esordienti e di conoscere ancora meglio la nostra auto. Naturalmente, spero anche di poter condividere con il mio team alcune utili informazioni”, ha spiegato il ventiduenne tedesco.

Tra le grandi novità di questo ci saranno anche Jack Aitken, il quale vestirà i colori di Envision Racing per i suoi primi giri sulla Gen3. Per il ventisettenne non sarà il primo assaggio in assoluto della serie elettrica, dato che ha già completato in passato programmi al simulatore sia per Mahindra che per Jaguar, scegliendo di trovare fortuna nel campionato IMSA e nel GT dopo aver mancato il salto definitivo in Formula 1.

"Sono davvero entusiasta di essere il pilota esordiente di Envision Racing. È una grande opportunità per me mettermi al volante di una Formula E per la prima volta: i nuovi modelli Gen3 sembrano molto divertenti da guidare".

#31 Action Express Racing Cadillac Racing Cadillac V- Series.R: Jack Aitken Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

“Non vedo l'ora di avere l'opportunità di vivere questa esperienza in prima persona a Berlino e di assistere la squadra nel suo lavoro per continuare a costruire su quello che è già stato un grande inizio di stagione", ha spiegato il pilota britannico.

Avalanche Andretti ha annunciato di aver scelto Zane Maloney e Linus Lundqvist per i rookie test previsti per il 24 aprile. Maloney attualmente gareggia e ha ben figurato in Formula 2, raccogliendo il proprio primo podio di categoria nell’appuntamento inaugurale in Bahrain. "Sono molto entusiasta di partecipare al Rookie Test di Berlino con Andretti ", ha dichiarato Maloney, che è diventato il primo pilota di F2 proveniente dalle Barbados. Il diciannovenne fa anche parte del programma dedicato ai giovani talenti della Red Bull Racing e figura come pilota di riserva della squadra di Formula 1.

Linus Lundqvist, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

"Guidare in Formula E sarà un'esperienza nuova per me, quindi sono molto grato per questa opportunità e vorrei ringraziare tutti in Andretti per averla resa possibile. Cercherò di imparare il più possibile durante questo test e di fare esperienza sulla vettura Gen 3".

Lundqvist è invece il campione in carica di INDY NXT, ex Indy Lights, la categoria che prepara al grande salto in IndyCar. Proprio negli scorsi giorni, lo svedese ha provato una vettura della serie principale al T exas Motor Speedway granzie al supporto di Rahal Letterman Lanigan Racing, completando circa 220 giri. Prima di passare ai campionati nordamericani, lo svedese aveva vinto la Formula 3 britannica nel 2018: “Un grande ringraziamento a Michael Andretti, JF Thormann, Roger Griffiths e a tutti i collaboratori di Andretti per questa straordinaria opportunità", ha spiegato Lundqvist.