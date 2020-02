Eriksson: da BMW a pilota riserva Dragon Formula E

Joel Eriksson sarà al via dei rookie test di Marrakesh di Formula E al volante di una monoposto del team Dragon Racing. Per l'ex pilota BMW DTM sarà anche la prima uscita in veste di terzo pilota della scuderia guidata da Jay Penske.

Leggi anche: Alice Powell ai rookie test di Formula E con la Virgin

“Sono emozionato all'idea di poter salire nuovamente a bordo di una monoposto di Formula E. Il campionato cresce ogni giorno che passa ed ha un approccio unico rispetto alle altre serie. Non vedo l'ora del test di Marrakesh e di continuare la stagione con Dragon Racing”, commenta Eriksson.

Il team Dragon Racing al momento è undicesimo in campionato, dopo essere andati a punti con l'ex pilota di Formula 1 Brendon Hartley.

Il precedente pilota addetto ai test e al ruolo di riserva, Maximillian Gunther, è approdato in BMW Andretti come titolare all'inizio di questa stagione, dove ha vinto l'E-Prix di Santiago.

“Sono sicuro che Joel potrà aiutarci nello sviluppo dell'auto per il prosieguo della stagione. È importante avere piloti che siano anche dei buoni collaudatori per aiutare il personale nel nostro quartier generale di Los Angeles e la sede operativa di Silverstone”, commenta Jay Penske.