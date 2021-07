E-Prix New York 2: Bird in pole. Jaguar domina la prima fila

Se in questo fine settimana Londra è il centro del mondo per quanto riguarda calcio e tennis, New York lo è per il motorsport. Nel pomeriggio di oggi si sono tenute le qualifiche del secondo E-Prix nella Grande Mela dopo quello vissuto nella giornata di ieri e finito nelle mani di Maximilian Gunther e BMW.

Oggi c'è stata la risposta di Jaguar Racing grazie a un 1-2 firmato da Sam Bird e Mitchell Evans. Bird ha ottenuto la pole position grazie al tempo di 1'08"572, battendo per appena 90 millesimi di secondo il suo compagno di squadra.

La lotta per la pole è stata a dir poco entusiasmante, perché il distacco che separa i primi 3 è di appena 91 millesimi. Nick Cassidy, dopo aver perso la gara ieri, è riuscito ad aggiudicarsi la seconda fila e il terzo posto, sfiorando però il secondo posto.

Cassidy è stato beffato da Evans per appena 1 millesimo di secondo. Questo è stato sufficiente per mantenere il pilota della Jaguar in prima fila e regalare al team britannico l'intera prima fila.

Il pilota del team Virgin dividerà più tardi la seconda fila con il primo pilota del team Porsche, Pascal Wehrlein. Il tedesco, però, ha patito un ritardo da Bird di quasi due decimi e mezzo.

La terza fila sarà condivisa da Sergio Sette Camara (Dragon Racing) e la seconda Porsche, quella di Andre Lotterer. Entrambi hanno preceduto la prima monoposto del team Techeetah, quella di Antonio Felix Da Costa, e le Mahindra di Alex Lynn e Alexander Sims. Chiude la Top 10 la Venturi di Norman Nato.

Il leader del Mondiale, Edoardo Mortara, non è andato oltre il 14esimo tempo, dunque scatterà dalla settima fila, accanto al connazionale della DAMS Sébastien Buemi. Mortara ha commesso un errore finendo lungo in Curva 1 e questo gli è costato quasi 1 secondo.

Qualifiche molto difficili per Jean-Eric Vergne. Il francese scatterà ultimo a causa di un guasto all'acceleratore verificatosi sulla sua monoposto del team Techeetah. Accanto a lui il vincitore dell'E-Prix di ieri, Maximilian Gunther.