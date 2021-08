E-Prix Berlino: buio Mercedes, trionfo Audi con Di Grassi

Nulla è scontato, nemmeno se monopolizzi la prima fila in una qualifica. Nonostante l’1-2 conquistato nelle qualifiche del sabato mattina berlinese, le due DS Teechetah di Vergne e del campione uscente Da Costa, non sono riuscite a dominare la prima gara in senso antiorario del tracciato di Tempelhof. O almeno, ci sono riuscite, ma per poco.

Dopo sei giri di stallo, viene chiamata in azione la safety car: Sam Bird, vincitore dell’E-Prix New York, ferma la sua Jaguar sul rettilineo principale con un sospetto guasto all'albero di trasmissione, a seguito di un contatto da parte della Porsche di Andre Lotterer alla curva 10.

Quando la corsa riprende, ecco l’inaspettato: sembra ancora DS Techeetah il team dominante, anche se Da Costa ha preso il comando al 18esimo giro dopo un'indicazione ricevuta dal suo ingegnere di gara di "usare l'energia" per scambiare le posizioni. Sfortunatamente per la compagine cinese, il passo gara, da sempre punto di forza, è risultato assente, con i due piloti che non riescono a trovare il giusto ritmo per riguadagnare le prime posizioni e relegate a un sesto e settimo piazzamento finale.

Questo scambio dei due della Techeetah permette a Di Grassi di chiudere alle spalle di Vergne; poi il bicampione inizia a soffrire di una mancanza di grip nella parte posteriore e, conseguentemente, perde posizioni. Anche Rast, con la sua Audi, è chiamato alla rimonta.

Mentre De Vries deve fare i conti con i problemi alla sua Mercedes, passando dai box per un danno al fondo e per il cambio della posteriore sinistra, Di Grassi gestisce al meglio il suo attack mode, avventandosi sulla prima posizione e dando il via al suo fine settimana di addio alla Formula E in maniera egregia, iniziando un duello con la Venturi Racing di Mortara che i 5500 spettatori presenti all’evento.

All’ultimo giro Mortara tenta l’attacco sull’Audi, ma Di Grassi conquista Gara 1 per 141 millesimi di secondo. Secondo posto amaro per lo svizzero, mentre Mitch Evans regala un bicchiere mezzo pieno alla Jaguar con il terzo posto.

Nato, manca il suo podio inaugurale per 9 millesimi, davanti alla BMW Andretti di Dennis. Sesta e settima piazza finale per la Techeetah di Vergne e Da Costa; Guenther chiude in ottava posizione davanti a Rast, su un’Audi in difficoltà ma in rimonta dopo una fase iniziale di gara tempestosa.

Lotterer, in bagarre con Bird ma uscito illeso, riesce ad agguantare un decimo posto davanti a Buemi. Male Mercedes anche con Vandoorne, fuori dalla zona punti in 12esima casella.

Nonostante De Vries abbia firmato solo un 22esimo piazzamento finale nella gara del sabato, la classifica parla chiaro: il pilota Mercedes ha ancora tre punti di vantaggio (95) su Mortara (92). Domani, l’assegnazione del titolo mondiale, è più che mai aperta.