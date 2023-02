FE | DS Penske in forma per il Sudafrica dopo il trionfo di Hyderabad

Per il primo E-Prix di Città del Capo, tre squadre sono da seguire da vicino. Tag Heuer Porsche, attualmente in testa al campionato, Avalanche Andretti, la squadra clienti del costruttore tedesco, ma soprattutto DS Penske, che per il momento è l'unica scuderia ad aver battuto gli squadroni motorizzati Porsche in questa stagione.

Dopo la vittoria di Jake Dennis per Andretti davanti a Pascal Wehrlein della Porsche in Messico, e poi i due successi di Wehrlein a Diriyah, una forma di ansia si era insediata nel paddock. Ma questo senza contare la determinazione e l'esperienza di Vergne, con più di 100 partenze in Formula E a suo nome.

A Hyderabad, dopo aver mancato la pole position per due centesimi di secondo contro la Jaguar di Mitch Evans, il pilota DS ha disputato una gara esemplare sia in termini di guida che di gestione delle energie, con un finale ad alta tensione. Ha anche dimostrato che le Porsche non sono infallibili e che un produttore come DS Automobiles, che sta entrando nella sua ottava stagione in Formula E, può reagire dicendo la propria.

Jean-Eric Vergne, DS Penske, DS E-Tense FE23 Photo by: DPPI

Una buona pressione

Quando si ha l'unico due volte campione di Formula E in Vergne, ma anche il campione del mondo in carica Stoffel Vandoorne, la pressione e le aspettative sono inevitabilmente alte.

Ma se DS Automobiles è uno dei costruttori di maggior successo in Formula E (16 vittorie e 45 podi in 93 gare, oltre a 4 titoli), è perché DS Performance, il reparto competizioni del costruttore francese, ha spesso preparato vetture vincenti.

Cosa spiega allora le diverse prestazioni osservate all'inizio della stagione? La Formula E è certamente una delle discipline motoristiche più imprevedibili che esistano, con qualifiche spietate in cui due decimi di secondo possono trasformarsi in 10 posizioni sulla griglia di partenza.

Più che in ogni altra disciplina, la preparazione è fondamentale quanto l'esecuzione della gara. E quando qualcosa va storto, bisogna anche essere in grado di reagire in tempi brevissimi, cosa che solo i team più esperti sono in grado di fare. "Con il ritmo della prima parte del campionato, in cui avevamo E-Prix ogni quindici giorni in località molto remote, è stato davvero difficile aggiornare i sistemi delle nostre auto", ha detto Eugenio Franzetti, DS Performance Director.

"Ma abbiamo diverse stagioni all'attivo, con ingegneri e piloti di alto livello, e siamo riusciti a mobilitare tutte le nostre forze per tornare in gara. Ora non vediamo l'ora di confermare queste buone sensazioni a Città del Capo, dove le squadre arriveranno tutte alla pari, visto che il circuito è nuovo".

Jean-Eric Vergne, DS Penske Photo by: DPPI

I progressi fatti prima dell'India permetteranno alla DS Penske di essere competitiva in Sudafrica? "Sono molto contento del livello che abbiamo raggiunto di recente, ma dobbiamo continuare a lavorare per migliorare perché abbiamo ancora del potenziale", ha detto Vergne, attualmente terzo nel campionato piloti. "Possiamo anche supporre che la Porsche stia lavorando duramente dall'India e che la battaglia tra i due costruttori - e perché no con altri - potrebbe essere intensa".

Il circuito di Città del Capo, lungo 2,94 km e con 12 curve, promette un tracciato generalmente veloce ma a volte lento e tecnico, con tre curve ad angolo retto. L'utilizzo di strade solitamente aperte al traffico solleva molti interrogativi, mentre il clima dovrebbe essere mite. L'unica cosa certa è che in pista ci saranno 22 piloti che vorranno aggiungere il primo E-Prix sudafricano alla loro lista di vittorie.