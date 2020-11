Dragon svela la livrea per la stagione 2020/2021

Il nuovo look rappresenta un allontanamento dal bianco e nero utilizzati da Dragon per le prime due stagioni dell'era Gen2, compresa la stagione 2019/20 che si è conclusa con una serie di sei gare a Berlino nel mese di agosto.

Dragon si è piazzato all'11° posto su 12 squadre nella classifica di Formula E del 2019/20, con l'unico piazzamento a punti ottenuto grazie al passaggio di Brendon Hartley al nono posto nella seconda gara di Diriyah. Il pluri-vincitore della 24 Ore di Le Mans Hartley è stato sostituito nella formazione del team per la seconda parte della stagione da Sergio Sette Camara, che è stato annunciato come il primo pilota della Dragon per la campagna 2020/21 all'inizio di questo mese.

L'identità del compagno di squadra di Sette Camara non è ancora stata rivelata, ma ci si aspetta che sia Nico Muller ad occupare il secondo sedile nel team Dragon. Il secondo classificato del DTM ha rivelato su Twitter che guiderà per il Dragon nei tre giorni di test di Valencia, ma si è fermato a poco a poco per confermare se correrà per la squadra l'anno prossimo.

Muller ha fatto il suo debutto in Formula E con Dragon nel 2019/20 ma ha faticato con un pacchetto non competitivo, non riuscendo a segnare un solo punto in tutta la stagione e finendo al 25esimo posto in campionato. Non è chiaro se la Formula E diventerà il principale programma di corse di Muller nel 2021, dopo l'uscita dell'Audi dal DTM, una decisione che ha spinto la serie a passare a team privati e vetture GT3. Muller è stato un molto presente nel DTM dal 2014 e nelle ultime due stagioni si è classificato secondo al pilota ufficiale Audi Rene Rast.

Anche Rast sarà presente sulla griglia di partenza della Formula E la prossima stagione, dopo il debutto a Berlino nel mese di agosto, ha convinto l'Audi ad ingaggiarlo per disputare una stagione completa a fianco del campione 2016/17 Lucas di Grassi.

Dragon parteciperà alla tre giorni di test pre-campionato a Valencia che inizierà sabato, dove sarà affiancato da tutta la griglia di partenza della Formula E. Tutto si svolgerà sotto l'insegna Dragon/Penske Autosport nel 2020/21 per sottolineare il coinvolgimento del team principal Jay Penske, figlio del leggendario capo squadra e imprenditore Roger Penske.