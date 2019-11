Diriyah E-Prix: Vergne penalizzato per cambio batteria, parte ultimo

L’inizio della stagione 6 della Formula E per Jean Eric Vergne non poteva essere peggiore. Il campione in carica della categoria ha raccolto zero punti in Gara 1 a causa di un ritiro dovuto ad un contatto che ha danneggiato un braccetto dello sterzo, mentre questa mattina, nel corso delle FP3, è andato a sbattere contro le barriere di protezione in curva 16 con il posteriore destro della sua monoposto.

Vergne è riuscito a portare la vettura ai box ed i suoi meccanici hanno dovuto lavorare sodo per consentire al francese di poter disputare il secondo turno di qualifiche.

Nonostante il pilota della DS Techeetah sia riuscito ad artigliare l’undicesimo tempo, i commissari hanno penalizzato il francese a causa della sostituzione della batteria effettuata proprio dallo staff del team DS Techeetah subito dopo il crash del mattino.

I meccanici hanno compiuto questa operazione per motivi di sicurezza, ma così facendo hanno violato le disposizioni regolamentari.

Vergne è stato così retrocesso di venti posizioni e dovrà partire dal fondo dello schieramento. Inoltre dovrà scontare una penalità di 10’’ aggiuntivi in gara.

Penalizzato anche Mitch Evans che ha così perso la possibilità di scattare dalla quarta casella. Il pilota della Jaguar Racing è stato retrocesso in sesta piazza consentendo così a D’Ambrosio e da Costa di guadagnare una posizione.