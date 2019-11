Diriyah E-Prix: Sims regala alla BMW la prima pole stagionale

La prima sessione di qualifiche della Stagione 6 della Formula E ha visto Alexander Sims e la BMW lasciare subito il segno. Su un tracciato di Diriyah reso insidioso dalla notevole quantità di sporco presente sull’asfalto, il pilota inglese è stato il più rapido nella Superpole grazie al crono di 1’14’’563.

Sims, sceso in pista per secondo, ha subito stabilito un riferimento divenuto poi inarrivabile per tutti gli altri rivali. Il più accreditato a sconfiggerlo sembrava essere Nyck de Vries, ma il campione 2019 F2, nonostante un primo settore da record ha commesso una grande sbavatura nel T3 che l’ha costretto al terzo tempo.

Sarà quindi un ritrovato Stoffel Vandoorne a completare una prima fila tutta “made in Germany” con la sua Mercedes. L’ex pilota della McLaren sembra aver trovato una squadra nella quale esprimersi al meglio ed oggi ha chiuso il turno di qualifiche con il secondo tempo con un gap da Sims di 276 millesimi.

Il monopolio delle power unit della Stella è stato confermato anche da Edoardo Mortara che con la sua Venturi motorizzata Mercedes ha ottenuto il quarto riferimento in 1’15’’131. Il pilota svizzero è stato il primo a non scendere sotto il muro del minuto e quindici secondi e deve recriminare per una sbavatura commessa durante il suo unico tentativo che gli è costata parecchi decimi.

Sam Bird ed Jerome D’Ambrosio hanno completato la top six. Il belga, sceso sul tracciato per primo nel corso della Superpole, non si è espresso al meglio ed alla fine ha accusato un gap di ben 976 millesimi, mentre Bird, candidato alla pole dopo il miglior tempo nelle FP2, ha commesso un grosso errore ad inizio del proprio turno chiudendo con un ritardo di 787 millesimi.

André Lotterer ha salvato la giornata della Porsche con il settimo tempo. Il tedesco non è riuscito ad entrare nel gruppo della Superpole ma ha ottenuto un risultato decisamente migliore del suo compagno di team, Neel Jani, oggi solamente ventesimo.

Al fianco di Lotterer scatterà Oliver Rowland, miglior portacolori della Nissan e-Dams, mentre la top ten si è completata con Gunther, nono, davanti a Turvey.

Fuori dai primi dieci Jean Eric Vergne. Il due volte campione della categoria ha pagato caro il fatto di essere sceso in pista nel primo gruppo quando la pista era decisamente scivolosa, ed identico problema ha riguardato anche altri nomi di spicco come quelli di Frijns, dodicesimo, Wehrlein, tredicesimo, Buemi, quattordicesimo e Di Grassi addirittura diciannovesimo.

La prima gara della stagione scatterà oggi alle ore 13:00.