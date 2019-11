Diriyah E-Prix, Libere 3: Da Costa conquista la vetta, Vergne a muro

Dopo aver concluso la prima gara della stagione in una anonima quattordicesima posizione, Antonio Felix da Costa ha cercato e trovato il riscatto questa mattina al termine della terza sessione di libere.

Il portoghese della DS Techeetah ha infatti ottenuto il miglior riferimento in 1’11’’084. I tempi si sono sensibilmente abbassati rispetto alla giornata del venerdì quando la pista ha accolto i piloti della Formula E in condizioni davvero sporche.

Alle spalle di Da Costa si è piazzato il vincitore di Gara 1 dell’Eprix di Diriyah, Sam Bird. L’inglese della Envision Virgin Racing sembra aver trovato un feeling particolare con il tracciato ed ha chiuso le FP3 con soli 22 millesimi di ritardo dal portoghese.

Terzo riferimento di giornata per Alexander Sims. L’inglese della BMW aveva conquistato il secondo tempo prima di essere scalzato da Bird, ma il gap dalla vetta è davvero minimo e pari a 93 millesimi.

Più distaccati i piloti dalla quarta posizione in classifica in giù. Oliver Rowland è stato ancora una volta il miglior portacolori della Nissan e.dams con il quarto tempo in 1’11’’493 ed ha preceduto Pascal Wehrlein di soli 30 millesimi.

Il pilota della Mahindra era stato bravo a centrare il secondo miglior settore assoluto, ma ha poi trovato davanti a sé la vettura di Mortara che lo ha rallentato impedendogli di potersi posizionare più in alto in classifica.

Sesto tempo per la seconda vettura del Virgin Racing, affidata a Robin Frijns. L’olandese ha ottenuto il crono di 1’11’’608 ed ha pagato un gap di mezzo secondo dal compagno di team a causa del traffico incontrato in pista, ma è riuscito a mettersi davanti alle due Audi di Abt e Di Grassi.

Il tedesco, reduce dal disastroso ritiro di Gara 1, ha preceduto il compagno di squadra di soli 53 millesimi.

La top ten si è completata con Maximilian Gunther nono davanti a Mitche Evans, mentre a sorpresa non hanno brillato in questa sessione le Mercedes di de Vries e Vandoorne. Il belga ha chiuso con il sedicesimo tempo, mentre il rookie olandese ha ottenuto un modesto diciannovesimo riferimento con un gap dalla vetta di 1’’656.

Sessione da dimenticare per Jean Eric Vergne. Il campione in carica, costretto al ritiro in Gara 1 per un problema ad un braccetto dello sterzo, ha chiuso il turno di libere odierno con l’ultimo tempo dopo aver picchiato contro le barriere in curva 16 nelle fasi iniziali ed aver danneggiato la sospensione posteriore sinistra.