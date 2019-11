Diriyah E-Prix, Gara 2: BMW centra la doppietta con Sims e Gunther

La seconda gara dell’E-Prix di Diriyah è stata senza dubbio movimentata, complici i numerosi contatti che hanno rivoluzionato la classifica e le molteplici penalità inflitte da una direzione gara che oggi ha lasciato parecchio a desiderare, ma ha avuto in Alexander Sims e nella BMW i protagonisti assoluti.

Il pilota inglese, autore della pole anche oggi, è infatti riuscito a comandare le operazioni dal primo all’ultimo giro imponendo sempre il proprio ritmo in modo netto e riscattando in questo modo l’amarezza per l’opaca Gara 1.

Sims ha visto vanificato il proprio lavoro in due occasioni nelle quali è entrata in pista la safety car. La prima neutralizzazione è avvenuta a metà corsa quando Bird è stato mandato a muro da Evans ed è poi stato colpito nella posteriore sinistra da Wehrlein, mentre la seconda si è verificata poco dopo quando Frijns ha perso autonomamente il controllo della propria vettura finendo la sua corsa contro le barriere.

In entrambi i casi Sims ha mantenuto il sangue freddo. In occasione della prima ripartenza l’inglese ha approfittato dell’impossibilità di superare prima della linea del traguardo per passare sulla zona dell’attack mode ed impedire così a da Costa di beffarlo, mentre nella seconda ha potuto usufruire di una colossale dormita di Di Grassi per allungare indisturbato.

La giornata di festa in casa BMW è stata completata da un inatteso secondo posto centrato da Maximilian Gunther. Il tedesco, scattato dalla nona casella, è stato bravissimo ad approfittare di tutte le situazioni di caos accadute durante la gara per risalire in classifica e nel finale della corsa ha mostrato i muscoli nel difendersi dalla pressione di un Lucas Di Grassi più veloce grazie alla potenza supplementare dovuta al secondo attack mode.

Il brasiliano ha corso una gara onesta anche se non è riuscito ad approfittare del controverso contatto tra da Costa e Buemi nelle fasi iniziali dell’E-Prix per mantenere il secondo gradino del podio sino alla fine.

Conclude la seconda gara del weekend ai piedi del podio Stoffel Vandoorne. Il belga, protagonista di una ottima gara ieri, è stato autore di una bella rimonta dall’undicesima casella di partenza e solo nel finale si è dovuto arrendere alla maggior potenza della vettura di Di Grassi.

I piloti del team Mercedes oggi hanno regalato grandi soddisfazioni alla squadra. Non è stato, infatti, soltanto Vandoorne a regalare una rimonta da applausi ma anche de Vries. L’olandese, autore di una qualifica disastrosa, è stato spettacolare nel rimontare dal fondo dello schieramento e sfruttare a proprio favore i vari contatti avvenuti in gara. Sul campione 2019 della Formula 2, tuttavia pende una investigazione che potrebbe cancellare il settimo posto conquistato oggi.

Edoardo Mortara ha fornito una prova nuovamente positiva, a differenza del suo compagno di team Felipe Massa, chiudendo in quinta posizione davanti ad Oliver Rowland autore di una grandissima rimonta dalla quindicesima casella di partenza e fortunato nel guadagnare una posizione alla fine a causa della penalità di 25’’ inflitta ad André Lotterer.

Oliver Turvey, Daniel Abt e James Calado hanno completato la top ten, mentre fuori dai punti hanno chiuso diversi protagonisti.

Sebastien Buemi, scattato dalla prima fila in seconda posizione, ha visto vanificati tutti gli sforzi ad inizio gara quando è stato colpito nel retrotreno da Antonio Felix da Costa. Il portoghese ha sbagliato la staccata della penultima curva arrivando lungo ed ha bussato nel posteriore dello svizzero mandandolo in testacoda.

Da Costa è stato punito con un drive through per il contatto, mentre Buemi è stato penalizzato per essere tornato in pista in modo decisamente pericoloso senza aspettare che passassero tutti i rivali. I due hanno chiuso in tredicesima e quattordicesima posizione.

Al termine del primo round della stagione la classifica piloti vede in testa Alexander Sims con 35 punti seguito da Vandoorne a quota 27, mentre il terzo posto è occupato da Bird e Lotterer entrambi con 26 punti.