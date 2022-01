De Vries: "Vorrei continuare in Formula E anche senza Mercedes"

Dopo aver conquistato il titolo in Formula 2 nel 2019, per Nyck de Vries non si sono spalancante le porte della Formula 1. Il pilota olandese, però, non si è perso d’animo ed è riuscito a trovare una propria dimensione in Formula E con il team Mercedes.

Lo scorso anno de Vries è riuscito a conquistare il titolo iridato al termine di una stagione vissuta da protagonista ed adesso, quando al via del campionato 2022 manca una sola settimana, è pronto a confermare il suo ruolo di leader.

In questa intervista esclusiva rilasciata a Motorsport.com, de Vries ha parlato dei suo programmi futuri e dei correttivi presi dalla Formula E per evitare che si ripetano situazioni imbarazzanti come quelle vissute lo scorso anno sul tracciato di Valencia.

Com’è stata la pausa invernale?

“Non è durata poi così tanto. Ho trascorso due settimane vere di vacanza ed inoltra sono risultato positivo al COVID e sono dovuto stare in isolamento per un po'. A parte questo, però, è stato bello staccare da tutto per un qualche tempo”.

Hai sofferto molto per il COVID?

“Non tanto. Mi sentivo male prima di risultare positivo e anche dopo. Ho preso degli antibiotici, ma credo che si sia trattato di una combinazione di cose. Sul finale di stagione sono stato molto occupato e il mio sistema immunitario ne ha sofferto, ma adesso sono daccapo in forma. Non vedo l’ora di tornare a lavoro”.

Correrai col numero 1 quest’anno?

“No, terrò il mio numero 17 e in tutta onestà non abbiamo neanche parlato della possibilità di scendere in pista con il numero 1. Abbiamo il numero 5 ed il 17 perché le lettere E e Q sono la quinta e la diciassettesima dell’alfabeto e questi numeri fanno parte della storia della nostra squadra”.

È strano iniziare la stagione da campione in carica?

“Nei kart avevo già vissuto questa esperienza, a differenza di quanto accaduto in monoposto. Certo, è speciale iniziare la stagione sapendo di essere il campione, ma non sento nessuna pressione extra per questo”.

Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Il tuo obiettivo non può che essere quello di riconfermati campione. Che chance pensi di avere?

“Tecnicamente la vettura è identica a quella dello scorso anno e non mi aspetto dei cambiamenti drastici tra le squadra. L’unico elemento nuovo è che avremo un po' più di potenza sia in gara che con l’attack mode. Lo scorso anno avevamo a disposizione 200 kW e 235 kW, mentre quest’anno sono 220 e 250 kW”.

“Ci saranno anche modifiche per quanto riguarda la gestione della gara sotto safety car. In passato veniva ridotta la quantità di energia a disposizione, mentre quest’anno verrà aggiunto del tempo extra. Così facendo non si dovrebbe più verificare un situazione simile a quella vissuta a Valencia”.

Quella gara probabilmente non è stata molto positiva per l'immagine della Formula E. Cosa ne pensi della soluzione scelta?

“In realtà credo che l'organizzazione non sia stata completamente responsabile della situazione che abbiamo avuto a Valencia. Forse non è stata una buona pubblicità per il campionato, ma non è stata solo colpa dell'organizzazione”.

Sei stato uno dei piloti più critici verso il format di qualifiche. La Formula E ha optato per un sistema a eliminazione diretta per le qualifiche. Cosa ne pensi?

“Sono molto positivo al riguardo. Penso che fornirà più stabilità e coerenza nel campionato. Non credo che vedremo qualcuno dominare o avere una situazione in cui il campionato è deciso due fine settimana prima dell'ultima gara”.

Quella 2021-2022 sarà l’ultima stagione in Formula E per la Mercedes. Tu vuoi restare in questo campionato o saresti disposto a correre anche per un altro team?

“Sono aperto a correre per un’altra squadra. Spero di correre in Formula E e combinare questo impegno con il WEC o qualche altro campionato endurance. Questa combinazione di programmi è intensa e mi consente di restare lucido ed attivo”.

Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02, Alex Lynn, Mahindra Racing, M7Electro Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Hai anche disputato un test in IndyCar. Anche questa è una opzione per il futuro?

“Al momento è difficile guardare la futuro, il mondo sta cambiando molto rapidamente. La Mercedes lascerà la Formula E, mentre l’endurance diventerà molto interessante dal 2023 con l’arrivo di numerosi costruttori. Dovrò aspettare e capire come si svilupperà il tutto nei prossimi due mesi, ma la IndyCar è un grande campionato dove tutti hanno la possibilità di mettersi in luce”.

Secondo gli ultimi rumors Lewis Hamilton sta attendendo gli esiti dell’indagine della FIA sui fatti di Abu Dhabi prima di confermare se proseguire o meno in F1. Tu sei uno dei pilota di riserva del team. Nel caso saresti pronto a prendere il suo posto?

“Beh” risponde de Vries ridendo “I test ad Abu Dhabi sono andati bene. Forse avrei bisogno di intensificare gli allenamenti, ma poi sarei in forma per sostituirlo!”.