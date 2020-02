Da Costa vince a Marrakesh ed è il nuovo leader di Formula E

Il francese, messo K.O. ieri dal mal di testa, è stato protagonista di una lotta incredibile con Maximilian Gunther, che alla penultima curva gli ha soffiato la seconda piazza.

Al via Da Costa ha dovuto chiudere la porta proprio al pilota della BMW, con André Lotterer che ha provato a lottare con loro prima di essere superato dalla Mercedes di Nyck De Vries. Quest'ultimo, però, è incappato in un drive-through penalty per aver utilizzato troppa ricarica rispetto al consentito, per cui Lottere è tornato dietro al duo Da Costa-Gunther, che intanto era fuggito via.

La coppia si è studiata a lungo, poi il portoghese ha sfruttato meglio l'attack mode per incrementare il margine sul rivale, dietro al quale si è infiammato il duello tra Vergne e Lotterer. Il francese ha superato il tedesco, che però gli ha risposto con l'attack mode.

Al giro 15, Da Costa ha rallentato e Gunther ne ha approfittato per riavvicinarsi al ragazzo della DS Techeetah, che gli ha dovuto cedere la posizione dopo un paio di assalti. Lotterer ha provato a cogliere la palla al balzo, ma il secondo attack mode sfruttato da Da Costa ha permesso a quest'ultimo di tornare leader, per poi difendersi da Gunther che ha provato un ultimo assalto con l'attack mode.

Intanto Vergne è stato quello che gli attack mode li ha sfruttati al meglio perché prima ha fatto fuori Lotterer, per poi balzare addirittura secondo nei minuti finali. Gunther aveva però più energia da sfruttare e il transalpino se n'è accorto, dicendo via radio “sto combattendo una battaglia persa”. "JEV" le ha provate tutte per difendersi, ma Gunther lo ha infilato all'ultimo giro (dopo un paio di tentativi andati a vuoto) con una sola curva da percorrere.

Tutto questo ha dato modo a Da Costa di tagliare il traguardo comodamente con 11" di vantaggio sugli inseguitori, mentre quarto si piazza Sébastien Buemi con la Nissan.

Top5 anche per la Venturi grazie ad Edoardo Mortara, che si tiene dietro un incredibile Mitch Evans, autore di un recupero da applausi dal fondo dello schieramento per via dell'errore commesso in qualifica (dove non aveva girato prendendo bandiera nel suo tentativo).

La migliore Audi è quella di Lucas Di Grassi in settima posizione (grande un suo doppio sorpasso su James Calado e Jerome D'Ambrosio alla curva 3), poi abbiamo un Lotterer in caduta libera nel finale, Oliver Rowland (Nissan E.Dams) e Sam Bird (Virgin).

11° De Vries, beffato da una foratura Pascal Wehrlein (Mahindra), che segna il giro più veloce arrivando 22°.

Un giro di ritardo lo prende Ma Qing Hua (NIO 333) per un drive-through, con la BMW di Alexander Sims che ha avuto problemi nel finale.