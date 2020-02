Da Costa agguanta la Pole Position per l'E-Prix di Marrakech

António Félix Da Costa ha conquistato una grande Pole Position per l'E-Prix di Marrakech in una Qualifica combattutissima, dove il colpo di scena di giornata si è materializzato già nel primo gruppetto di sei piloti che sono scesi sul Circuit Moulay El Hassan per l'assalto al primato.

Mitchell Evans, leader della FIA Formula E, ha clamorosamente mancato il giro veloce uscendo troppo tardi dai box della Jaguar Racing, transitando sul traguardo nel momento in cui veniva esposta la bandiera a scacchi. Oltre alla notevole arrabbiatura, il neozelandese è stato messo pure sotto investigazione per aver completato la tornata continuando a spingere, senza rientrare in pit-lane.

I tempi migliori sono usciti proprio nelle prime fasi di prove, con il crono di riferimento stampato immediatamente da Da Costa, battuto però dall'1'17"562 che Maximilian Günther ha ottenuto al volante della sua BMW durante il tentativo effettuato nel secondo gruppetto.

Il portacolori della DS Techeetah si è però rifatto nell'assalto alla Super Pole sul rivale della BMW i Andretti Motorsport, che paga 0"069 di ritardi dall'1'17"158 segnato dal portoghese, anche per via di un errore alla penultima curva, alla quale è arrivato a ruote bloccate e fumanti.

Terzo un velocissimo André Lotterer, anch'esso però protagonista di un paio di sbavature che lo relegano in seconda fila per 0"095; il pilota della Porsche avrebbe invece potuto essere agevolmente davanti a tutti, invece deve masticare amaro. Al suo fianco troviamo un Nyck De Vries che accusa 0"432 di margine dal leader, ma che deve anche ringraziare per un bel jolly giocato nel corso del suo tentativo nel Gruppo 2, quando il ragazzo della Mercedes ha sfiorato il muro perdendo anche un pezzo di carrozzeria.

In Top5 c'è pure la Venturi di Edoardo Mortara, seppur oltre il mezzo secondo di ritardo dalla vetta, seguito dalla Nissan E.Dams di Sébastien Buemi con un crono di soli 0"008 superiore rispetto a quello dello svizzero.

La quarta fila vedrà appaiati Jérôme D'Ambrosio con la prima delle Mahindra e la BMW di Alexander Sims, seguiti dalla Nissan E.Dams di Oliver Rowland e dalla Jaguar di James Calado.

Fuori dalla Top10 Jean-Éric Vergne, che dopo il forte mal di testa che lo ha costretto a saltare le prove di venerdì, questa mattina non è riuscito a trovare un gran ritmo al volante della DS Techeetah.

Il francese si tiene comunque alle spalle Brendon Hartley, il più rapido delle Dragon Racing, e la deludente Audi di Lucas Di Grassi, così come la coppia della Envision Virgin Racing, Robin Frijns e Sam Bird, con l'olandese che paga carissimo una toccata a muro nel corso del proprio giro nel gruppo 2.

Male anche Pascal Wehrlein con la seconda Mahindra, solo 16° e davanti alla Dragon Racing condotta da Nico Müller, Stoffel Vandoorne (Mercedes), Daniel Abt (Audi), Oliver Turvey (NIO 333).

Sotto investigazione Neel Jani per una infrazione tecnica commessa nel set-up della sua Porsche, ma lo svizzero è comunque finito indietrissimo (solo 21°). Male anche Felipe Massa sulla Venturi, autore di un paio di errori che lo relegano 22°, mentre Ma Qing Hua (NIO 333) e il già citato Evans completano la classifica.