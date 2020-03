Audi replica a Berger: "In Formula E per cambiare mentalità"

Non ha tardato ad arrivare la risposta di Audi Sport alle dichiarazioni di Gerhard Berger, che sulle colonne di Motorsport.com aveva attaccato la scelta dei Quattro Anelli di correre in Formula E.

Il promoter di ITR, nell'intervista esclusiva pubblicata la sorsa settimana, aveva difeso la propria serie, definendola molto più accattivante ed attraente di quella elettrica, e dunque condannando l'eventuale decisione di Audi di lasciarla per dedicarsi a quest'ultima.

Ad Ingolstadt, per ora, non si sbottonano più di tanto su quello che sarà il futuro del marchio nel motorsport, ma sicuramente difendono la decisione di concentrarsi sull'elettrico per il futuro, pensando anche al prodotto di serie.

“In Formula E possiamo parlare di cose molto diverse dal DTM - ha detto a Motorsport.com Stefan Moser, responsabile della comunicazione motorsport di Audi - Si tratta di sostenibilità, elettromobilità e altre cose che sono importantissime per il nostro marchio ora. Dobbiamo cambiare mentalità in Audi perché stiamo producendo sempre di più le auto elettriche. Abbiamo bisogno di entrambe, stiamo vendendo sia queste che quelle a motore termico".

Moser rimanda al mittente (Berger) anche le accuse di far parte di un campionato che è più che altro uno show costruito a tavolino.

"Non tutti pensano all'elettrico, ma se guardiamo alle gare di Formula E, ora ci sono molti più sorpassi rispetto ad altre serie. Questo perché il format delle Qualifiche è molto particolare e non sempre il più veloce del lotto parte davanti. Siamo presenti e competitivi in tutti gli eventi e andiamo dove c'è gente".

"Se pensi al Nürburgring, è un posto fantastico dove correre, ma i piloti debbono affrontare 20km per completare un giro. E in Formula E è tutto diverso, gli spettatori non vengono con le felpe della Ferrari o i cappellini della Mercedes, ma sono lì perché siamo in città".

La decisione se proseguire o meno nel DTM verrà presa più avanti, ma per ora c'è comunque uno spiraglio in favore di questa cosa.

"Il DTM è il miglior campionato in Europa per le auto turismo, questo è indubbio. Quando abbiamo iniziato a gareggiare come Audi, c'erano le corse di cavalli, tutt'ora esistenti. E' il progresso. Per questo avremo corse con motori a combustione e quelle con motori elettrici, è il motorsport".

Curiosa anche la risposta di un portacolori di Audi Sport nel DTM, ossia Nico Müller, che in Formula E è invece impegnato con la Dragon Penske Autosport.

"Berger è un pilota della vecchia scuola ed è cresciuto con dei canoni diversi da quelli di oggi, ci sta che abbia idee differenti - afferma lo svizzero - Penso che in Formula E non manchino le emozioni e la passione per le corse. Credo che sia tutto molto spettacolare, poi sicuramente parliamo di una cosa diversa, ma non penso sia inferiore come livello di show rispetto ad altri. Anzi, è molto entusiasmante e combattuta, una bella sfida per i piloti".

Informazioni aggiuntive di Matt Kew