Alpine valuta l'ingresso in Formula E assieme alla Lotus

L'idea è quella di lavorare assieme in più aree cercando di sviluppare una macchina elettrica sportiva stradale e anche qualcosa legato al motorsport.

Il marchio sportivo di Renault, oltre a rinominare la squadra di F1 per il 2021, sarà impegnato nel FIA WEC e prossimamente potrebbe correre pure in Formula E.

"Insieme stiamo esplorando le potenziali opportunità del motorsport - ha detto un portavoce di Alpine a Motorsport.com - Lotus ha ovviamente una ricca storia di sport motoristici e di successi ai più alti livelli, e Renault e Alpine sono esperti di Formula E, Formula 1, gare endurance e tanto altro ancora. Questo potrebbe portare ad alcune opportunità molto interessanti, ma in questa fase è semplicemente una valutazione".

Renault Group attualmente in FE è rappresentato da Nissan e.dams dopo la nuova denominazione assunta nel 2018-19 dalla squadra, con Nissan che ha confermato tramite il suo direttore Tommaso Volpe di voler restare nella serie.

"L'impegno e gli obiettivi di Nissan in Formula E rimangono invariati, crediamo che i prossimi mesi rappresentino un'opportunità per i team e la Formula E di trovare il modo migliore per massimizzare l'impatto che questa entusiasmante serie rappresenta".

Se la Nissan manterrà il suo coinvolgimento nel campionato lascerà ad Alpine-Lotus la possibilità di acquisire un posto del campionato in gestione, anche perché l'uscita di Audi e BMW ne ha creati

"Siamo convinti di poter rimpiazzare il buco lasciato da Audi perché ci sono altri modelli interessati - ha affermato l'AD della Formula E, Jamie Reigle, parlando con Motorsport.com - Abbiamo ricevuto domande e, senza fare nomi, con uno c'è stato un dialogo prima di Natale".

"Hanno detto di aver guardato da vicino la FE nel 2018, che era competitiva, ma un po' costosa, sapendo che avrebbero dovuto spendere una certa somma per il motore. Oggi, con l'avvento della Gen3, se costi di gestione generali non cresceranno, allora potrebbe esserci un loro interesse, ma manca ancora diversa strada da fare".

"Dopo l'uscita di Audi e BMW c'è una lista di grandi case automobilistiche che sono in varie fasi del loro passaggio all'elettrico e pensiamo ancora che la proposta Formula E sia davvero avvincente in quanto riguarda la ricerca e lo sviluppo, mettendosi anche alla prova contro i migliori in competizione. Poi c'è la proposta di marketing".