La sospensione di Daniel Abt da parte di Audi Sport ha scatenato una serie di reazioni nel mondo dei piloti, capitanati dal Campione di Formula E in carica Jean-Eric Vergne.

Il tedesco oggi si è visto fermare dalla Casa dei Quattro Anelli a causa della figuraccia rimediata nel weekend in occasione dell'E-Prix virtuale di Berlino.

Abt è stato "beccato" a far correre al suo posto l'evento di Race at Home Challenge il giovane Lorenz Hoerzing, che prima si era qualificato secondo alle spalle della Mercedes di Stoffel Vandoorne, per poi terminare terzo.

La rigida decisione di Audi è stata commentata da diversi concorrenti elettrici, a partire da Vergne, che sulla propria pagina Twitter ha scritto: "Alla fine è un gioco che andrebbe preso seriamente, ma è un GIOCO! Vogliamo parlare dei piloti che provocano incidenti apposta? Se fosse realtà, gli toglierebbero la licenza? Nella maggior parte delle gare sono finito fuori perché altri mi hanno usato come freno".

In casa Jaguar, James Calado ha dichiarato che non trasmetterà più la diretta delle gare, così come il compagno di Vergne, Antonio Felix da Costa.

"Addio Twitch, addio streaming... Me ne vado, a mai più", ha decretato il portoghese.

Prima della sospensione, Abt era già stato multato con €10.000 da donare in beneficenza ad una associazione a sua scelta, venendo ovviamente squalificato dalla gara e sospeso per le restanti.

Perplessità anche dal mondo del GT, con Laurens Vanthoor che è rimasto piuttosto sbigottito dalla faccenda.

"Era iniziato tutto come uno spettacolo di intrattenimento, adesso costa la carriera. Sì, ci sono cose da fare e altre da evitare, alcune sono inaccettabili. Servono ovviamente provvedimenti, ma questo?! E' una cosa virtuale per intrattenere, non il nostro lavoro quotidiano. Invece questo ora ci viene tolto", commenta il portacolori di Porsche.

In attesa di sapere se Abt verrà effettivamente licenziato da Audi, per ora il reo-confesso ha annunciato che questa sera pubblicherà una dichiarazione in video.