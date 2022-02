William Alatalo debutta in Formula 3 con Jenzer Motorsport

Dopo aver annunciato l’ingaggio di Ido Cohen nella giornata di ieri, il team Jenzer Motorsport ha svelato oggi il nome del secondo pilota che scenderà in pista per la stagione 2022 di Formula 3: William Alatalo.

Il diciannovenne finlandese debutterà nella terza categoria dopo essersi fatto conoscere in Formula Renault Eurocup nel 2020, correndo col team JD Motorsport e concludendo la stagione in ottava posizione, ed in Formula Regional European Championship nel 2021, vestendo i colori della Arden per poi concludere in campionato in undicesima piazza.

Così come Cohen, anche Alatalo ha avuto modo di conoscere il team Jenzer Motorsport in occasione dei test di Valencia scendendo in pista nel secondo e nel terzo giorno di prove.

“Sono estremamente felice di debuttare in Formula 3 con Jenzer. Questo passaggio rappresenta un ulteriore passo avanti e farò di tutto per ottenere dei buoni risultati. Il campionato, però, sarà davvero impegnativo”.

“Come team dobbiamo fare del nostro meglio. Ho fiducia in loro e farà del mio meglio, sia dentro che fuori la pista. È una promessa che intendo mantenere”.

“Nel corso della pausa invernale mi sono preparato sia mentalmente che psicologicamente e so di essere pronto per correre in Formula 3. La stagione sarà lunga, ma sono pronto a lottare fino alla fine”.

Il team principal, Andreas Jenzer, ha dato il benvenuto al nuovo acquisto sottolineando come sarà necessario del tempo per Alatalo per abituarsi alla nuova categoria.

“William è un rookie e sappiamo bene che questo può comportare delle difficoltà. Tuttavia, grazie alla sua esperienza, dedizione e motivazione, il nostro obiettivo è quello di ottenere dei buoni risultati. Lavoreremo duramente insieme e non vediamo l’ora di essere in pista in Bahrain”.