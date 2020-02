Verschoor continua in FIA F3 con MP Motorsport

Verschoor ha iniziato il suo rapporto con la MP Motorsport in Formula 4 nel 2016, ottenendo successi sia nel campionato russo che in quello spagnolo.

L'anno successivo ha difeso sempre i colori della MP Motorsport, ma nell'Eurocup di Formula Renault e, dopo un'altra stagione nella stessa categoria con la Josef Kaufmann Racing è tornato alla squadra olandese per correre in FIA F3 nel 2019.

Il diciannovenne non è riuscito a segnare punti nelle prime tre gare in F3, ma ha ottenuto un buon quarto posto nella gara sprint per Paul Ricard.

Verschoor ha successivamente vissuto una parte centrale di stagione, ma nel finale è ritornato a mettersi in evidenza con quattro piazzamenti a punti (compresi due quarti posti a Monza).

A sorpresa poi si è imposto nel Gran Premio di Macao, battendo il favorito della vigilia Juri Vips in un duello ravvicinato fino alla bandiera a scacchi.

"Sono felice di continuare in FIA F3 insieme a MP Motorsport e Team NL" ha detto Verschoor.

"L'anno scorso abbiamo vissuto una seconda parte di stagione in crescita, chiudendo con una grande vittoria a Macao. Voglio continuare su questa linea per il 2020 e sono fiducioso di poter lottare al vertice".

Verschoor si unisce quindi a Lukas Dunner ed al connazionale Bent Viscaal nella formazione della MP Motorsport. Questo annuncio quindi completa la griglia di F3 per la seconda stagione della nuova era della serie.

"E' una buona notizia che continueremo a lavorare insieme a Richard" ha affermato Sander Dorsman, team manager di MP Motorsport. "L'anno scorso, abbiamo portato delle promesse in FIA F3, ma ora puntiamo al podio ed alle vittorie".

FIA F3 - La griglia 2020