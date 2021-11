Trident: come MegaRide ha aiutato il team a vincere in F3

La partnership tecnologica tra MegaRide e Trident Motorsport si è rivelata un asset estremamente prezioso per la squadra milanese nel suo sforzo di assicurarsi il titolo di campione team nel Campionato FIA Formula 3 2021, una delle competizioni più competitive del motorsport. L'obiettivo del rapporto, che coinvolge due aziende con un DNA vincente, è quello di massimizzare le prestazioni e i risultati ottenuti in pista attraverso strumenti avanzati di analisi e simulazione.

MegaRide supporta Trident Motorsport nella preparazione dei weekend di gara, per identificare la temperatura target per il funzionamento del pneumatico, le impostazioni di camber necessarie per massimizzare il livello di grip e la migliore procedura di riscaldamento per raggiungere la temperatura operativa target del pneumatico. Inoltre, lo staff tecnico di Trident Motorsport interagisce con MegaRide per definire i programmi di test necessari per migliorare la profondità di comprensione del comportamento del pneumatico. MegaRide elabora e analizza anche i dati raccolti, fornendo indicazioni critiche per il set-up dell'auto e la gestione del pneumatico.

MegaRide e Trident Motorsport stanno lavorando in stretta collaborazione per migliorare i risultati in pista, ma la partnership va oltre l'aspetto tecnico. L'accordo include elementi chiave di co-marketing. Le livree del team presentano il logo MegaRide, e il contenuto dei social media creato dalle due entità è sviluppato in sinergia, per fornire interessanti approfondimenti su ciò che accade prima, durante e dopo la gara.

MegaRide nasce come progetto spin-off dell'Università Federico II di Napoli ed è stato fondato da Flavio Farroni, Francesco Timpone e Aleksandr Sakhnevych dopo diversi programmi di ricerca scientifica incentrati sulla dinamica dei veicoli in collaborazione con Ferrari, Ducati e altri partner eccellenti nel motorsport. MegaRide sta attualmente collaborando con i più prestigiosi marchi di auto e moto da corsa. L'azienda è attiva in ambienti di gara come Moto GP, Formula E, Formula 1, NASCAR e diverse competizioni GT. Le soluzioni offerte da MegaRide includono test indoor e outdoor, ottimizzazione delle prestazioni in termini di interazione tra i pneumatici e il terreno, e la riproduzione del comportamento del veicolo nelle simulazioni di guida.

Damiano Capra, CXO, MegaRide: "Nella nostra seconda stagione completa di collaborazione con Trident Motorsports, siamo riusciti a raggiungere un risultato eccezionale come il titolo di Team FIA Formula 3 Championship. È una conferma che la sinergia tra i nostri strumenti di simulazione, il nostro team e gli ingegneri di Trident funziona. Ci sono risultati davvero preziosi di cui siamo orgogliosi, e che ci spingono a continuare a lavorare e migliorare. La mentalità vincente di Trident Motorsport è altamente motivante per noi, quindi siamo determinati a continuare ad alzare l'asticella. Forti della formazione scientifica del nostro gruppo di ricerca all'Università Federico II, continueremo a introdurre nuovi strumenti per gli ingegneri del team. In questo modo, le simulazioni e le analisi saranno sempre più accurate, permettendo di avvicinare le prestazioni della vettura al suo limite fisico".

Giacomo Ricci, Trident Motorsport, Team Manager: "Trident Motorsport è orgogliosa di aver iniziato una partnership strategica con MegaRide volta a raggiungere traguardi sempre più prestigiosi in ambienti d'élite come i campionati FIA F2 e F3. Le due serie presentano livelli estremi di competizione e ogni piccolo dettaglio può diventare decisivo. Trident Motorsport e MegaRide hanno un DNA vincente e, per questo motivo, lavorano estremamente bene insieme. MegaRide ha un metodo di lavoro moderno che fornisce al nostro staff tecnico informazioni certe e affidabili. Grazie ai sistemi di simulazione forniti da MegaRide, il team può lavorare in modo efficiente e mirato, concentrandosi su dati solidi. Questo è l'unico modo per estrarre il meglio dal pacchetto che abbiamo. È anche grazie al supporto di MegaRide che siamo diventati Campioni di squadra nel Campionato FIA Formula 3 2021".