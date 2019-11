Test F3 Valencia, Giorno 2: Lundgaard si conferma al top

A differenza della giornata di apertura di domenica, questa volta la sessione più veloce è stata quella mattutina, nella quale Lundgaard ha affermato ancora la sua autorità con un tempo di 1'20"860.

Lo junior della Renault è stato il solo capace di scendere sotto al muro dell'1'21" nell'arco di queste prime due giornate.

Lorenzo Colombo ha continuato a mostrarsi in grande forma, come nella prima giornata, chiudendo a soli 152 millesimi da Lundgaard con la monoposto della MP Motorsport.

Prosegue l'adattamento di Yuki Tsunoda all'interno della Hitech GP, con lo junior Red Bull che ha lasciato la Jenzer Motorsport proprio per i test di Valencia e per il GP di Macao.

Dopo aver disputato la stagione con la ART Grand Prix, David Beckmann è sceso in pista con la monoposto della Trident, squadra con cui era stato competitivo in GP3 nel 2018, ed ha chiuso in quarta posizione davanti a Sebastian Fernandez della ART.

Jack Doohan, figlio della leggenda del motociclismo Mick, ha conquistato il sesto posto per la Hitech, precedendo il campione della F4 tedesca, Theo Pourchaire. Quest'ultimo è passato dalla Carlin alla ART per questa seconda giornata.

Il campione 2018 della BRDC F3, Linus Lundqvist ha completato la top 8 per i colori del Campos Racing, davanti a Jake Hughes della HWA ed al suo ex compagno di squadra Bent Viscaal, ora alla MP Motosport.

Sono diversi poi i piloti che domenica hanno partecipato alla gara conclusiva della Formula Regionale che sono scesi in pista oggi, come ad esempio il campione Frederik Vesti ed il suo compagno Enzo Fittipaldi, nipote del grande Emerson, ma anche David Schumacher, figlio di Ralf.

Nella sessione pomeriana è stato poi il leader dell'Eurocup di Formula Renault Oscar Piastri a svettare, precedendo Tsunoda e Lundgaard.

Nel finale c'è stata anche una bandiera rossa provocata dal doppio stop di Joao Vieira e di Lundqvist, che ha portato anche ad una conclusione anticipata di otto minuti per la fine della giornata.

Billy Monger non è sceso in pista in questa seconda giornata, ma dovrebbe rimettersi al volante nella terza ed ultima giornata di domani.