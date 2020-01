Prema ha scelto Frederik Vesti come pilota per la FIA F3 2020

Colpo del team Prema, che ha messo sotto contratto il talento danese Frederik Vesti per la stagione 2020 di FIA Formula 3, categoria che accompagna Formula 1 e FIA F2 per numerosi appuntamenti della prossima stagione.

Dopo la grande stagione di Vesti fatta in Formula Regional European Championship lo scorso anno, Prema ha deciso di puntare su di lui dopo aver ammirato le sue gesta.

Vesti ha vinto 13 gare, centrato 10 pole e vinto il titolo. Un'ascesa considerevole, quella di Vesti, che nel 2016 iniziò a correre in monoposto in Formula Ford danese, per poi passare in Formula 4 danese l'anno successivo cogliendo il secondo posto e facendo il suo esordio nella F4 tedesca.

"Sono enormemente grato a Prema per avermi dato questa possibilità", ha dichiarato Vesti dopo l'annuncio. "Tutti i piloti sognano di correre per Prema, ma pochi hanno questa opportunità. Tutti i passi fatti nel 2019 erano volti ad arrivare in FIA F3 con prema nel 2020".

"Amo il team, amo il clima che si respira e tutti gli sforzi che vengono fatti per ogni singolo dettaglio. Sono pronto per rendere al team la fiducia che mi ha dato. Grazie a tutto il team per avermi portato dove mi trovo ora e per avermi fatto diventare la persona che sono".

Queste invece le parole di René Rosin, team principal Prema: "Non vediamo l'ora di veder correre Frederik in FIA Formula 3. Veniamo da stagioni dominanti nella serie e non sarà certo facile continuare su questa strada. Detto questo, Frederik ha mostrato cose eccezionali in Formula Regioal e ci ha impressionato sia a Valencia che a Macau. Siamo felici di averlo con noi. E' un ragazzo pieno di talento e sa lavorare duro, dunque sono certo che diverrà una parte chiave del team in breve tempo".